Patrick Bruel : quand son ex-femme, Amanda, l’accusait de « marquer son territoire partout où il va »

Patrick Bruel, figure emblématique de la chanson française, se retrouve une nouvelle fois au cœur de l’actualité médiatique et judiciaire. Depuis plusieurs semaines, l’artiste de 66 ans est confronté à une vague d’accusations relayées dans divers médias, suscitant un climat tendu autour de sa personne. Ce jeudi 4 juin 2026, lors de l’émission C ce soir diffusée sur France 5, une ancienne journaliste de TF1 a apporté un nouvel éclairage en dévoilant certaines précautions inhabituelles prises lors des interviews du chanteur. Par ailleurs, une archive télévisée de 2011 refait surface, illustrant un épisode plus intime et humoristique de la vie du chanteur.

Ces révélations interviennent alors que le public et les professionnels du secteur observent avec attention les répercussions des accusations sur la carrière de Patrick Bruel. Plusieurs concerts de sa tournée ont été annulés, tandis que certains festivals ont suspendu sa participation. De plus, plusieurs stations de radio ont retiré temporairement ses titres de leur programmation. Face à cette situation, l’artiste maintient son refus des allégations, affirmant son attachement à la présomption d’innocence.

Dans le même temps, les témoignages et débats continuent d’alimenter l’actualité, avec notamment la participation de personnalités médiatiques et d’anciennes collaboratrices de Patrick Bruel qui partagent leurs expériences et observations au sein du milieu artistique.

De nouvelles révélations et une archive qui refait surface

Lors de l’émission C ce soir, animée jeudi 4 juin 2026, Hélène Devynck, ancienne journaliste de TF1 et LCI, a évoqué des mesures spécifiques mises en place lors des interviews de Patrick Bruel dans l’émission 50 Min Inside. Selon ses déclarations, seul un journaliste homme était envoyé pour interviewer le chanteur, dans le but de préserver la sécurité des femmes. Cette information met en lumière une organisation interne particulière liée à la personnalité et aux controverses entourant Patrick Bruel.

Cette intervention a ravivé le débat public et médiatique autour de l’artiste. Également présente sur le plateau, Flavie Flament a participlé aux discussions alors que de nombreux témoignages contre Patrick Bruel continuent d’émerger. Ce dernier, quant à lui, nie fermement les accusations portées contre lui et insiste sur le respect de la présomption d’innocence pendant ce processus judiciaire et médiatique.

Au-delà de ces débats actuels, une séquence datant du 10 décembre 2011, diffusée dans l’émission On n’est pas couché, a récemment été remise en lumière. Patrick Bruel y présentait son livre Conversation, publié en 2011, composé d’entretiens menés avec le journaliste Claude Askolovitch. L’artiste y évoquait un épisode personnel avec une touche d’autodérision. Il racontait avoir consulté un psychologue avant la naissance de son fils Oscar pour faire un point sur lui-même, durant une séance marquée par un moment cocasse : l’absence de toilettes dans le cabinet, qui l’a obligé à passer la consultation en grande gêne.

Sur le plateau, l’anecdote s’est enrichie d’un trait d’humour signé par son ex-femme Amanda Sthers, par ailleurs fille de psychanalyste. À son retour chez lui, en quête de réconfort, Patrick Bruel a rapporté la saillie d’Amanda qui lui aurait dit : « Mais tu ne peux pas marquer ton territoire partout où tu vas ». Cette phrase, prononcée sur un ton badin, a suscité l’hilarité des présents et reste aujourd’hui associée à cette séquence devenue culte.

La relation particulière entre Patrick Bruel et Amanda Sthers

Malgré cette petite moquerie, la relation entre Patrick Bruel et Amanda Sthers est restée empreinte d’une grande considération. Mariés en 2004 à Paris, ils s’étaient rencontrés en 2001 à Saint-Tropez. De leur union sont nés deux enfants, Oscar et Léon. Le couple a mis fin à leur mariage fin 2007, après trois années ensemble.

Durant plusieurs interviews, Patrick Bruel a souligné la qualité apaisée de leur relation post-rupture, évoquant à plusieurs reprises un « divorce heureux ». En 2014, invité sur la RTS, il avait qualifié Amanda Sthers de femme « très intelligente » et souligné qu’elle était restée sa meilleure amie. Cette complicité a permis au duo de maintenir un équilibre familial stable pour leurs enfants, s’épargnant les conflits souvent présents dans les séparations du milieu du spectacle.

Cette ancienne archive, dans laquelle se mêlent humour, confession intime et réplique cinglante, est désormais redécouverte dans un contexte médiatique particulièrement chargé pour Patrick Bruel.