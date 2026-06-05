Michael Goldman quitte la Star Academy, l’ancien gagnant Mosimann en lice pour le remplacer

Michael Goldman, figure incontournable du télé-crochet Star Academy sur TF1, a annoncé son départ de la direction de l’émission après avoir dirigé le célèbre château de Dammarie-les-Lys pendant quatre saisons consécutives depuis le retour du programme en 2022. Fils du légendaire Jean-Jacques Goldman, il s’est imposé comme l’un des visages majeurs de cette nouvelle ère du télé-crochet, contribuant au renouveau de son succès médiatique et commercial. Ce départ signe un tournant important pour la Star Academy, alors que l’émission retrouve une grande popularité.

Depuis son arrivée, Michael Goldman a encadré plusieurs promotions qui ont marqué les esprits. Il a notamment vu couronner Anisha Jo en 2022, Pierre Garnier en 2023, Marine en 2024, puis Ambre, la dernière gagnante en date. Sous sa direction, la Star Academy a repris une place de choix dans le paysage audiovisuel et musical français avec des tournées à guichets fermés, des ventes de disques record et l’émergence d’une génération de jeunes artistes désormais bien installés sur la scène nationale.

Son départ survient dans un contexte troublé en interne. Quelques jours plus tôt, Marlène Schaff, répétitrice et professeure d’expression scénique sur le programme, avait également officialisé son départ via les réseaux sociaux, évoquant des menaces de mort reçues durant la saison précédente. Ces départs successifs illustrent un moment de transition et soulignent les difficultés rencontrées en coulisses du télé-crochet.

Un des directeurs les plus marquants de l’histoire du programme

En quatre saisons, Michael Goldman s’est imposé comme l’un des directeurs les plus durables de la Star Academy. Avant lui, seuls quelques acteurs culturels du programme avaient tenu aussi longtemps, notamment Alexia Laroche-Joubert qui avait dirigé cinq saisons dans les années 2000. D’autres figures emblématiques telles que Gérard Louvin, Nathalie André, Charlotte Valandrey, Armande Altaï ou Raphaëlle Ricci n’avaient chacune assuré la direction que pendant une seule saison.

Le départ de Michael Goldman annonce donc la fin d’une ère. Par ailleurs, l’avenir de Lucie Bernardoni, ancienne finaliste de la saison 4 et répétitrice clés depuis la relance de l’émission, est lui aussi incertain. Elle sera jugée le 29 septembre prochain au tribunal correctionnel de Paris dans une affaire de violences intrafamiliales, impliquant des accusations de violences psychologiques et des altercations présumées avec sa fille. Cette affaire sensible risque d’avoir des répercussions sur sa présence dans le programme, qui doit déjà composer avec plusieurs départs majeurs.

Ces événements contribuent à une atmosphère de renouvellement majeur au sein de la Star Academy, qui pourrait voir sa prochaine saison profondément remaniée tant dans sa direction que dans son corps professoral.

Trois noms déjà évoqués pour remplacer Goldman

Selon Le Parisien, plusieurs pistes sont actuellement étudiées pour succéder à Michael Goldman à la tête du château de Dammarie-les-Lys. Le nom qui revient le plus fréquemment est celui de Quentin Mosimann, vainqueur de la promotion 2007 de la Star Academy. Depuis, l’artiste suisse s’est fait un nom international en tant que DJ et producteur, avec une large reconnaissance dans le milieu de la musique électronique et une expérience télévisuelle notable.

Une autre personnalité envisagée est Ycare, chanteur et auteur-compositeur révélé par l’émission Nouvelle Star. Ycare a su bâtir une carrière solide notamment dans l’écriture musicale en collaborant avec des artistes de renom, à l’image du prochain album de Céline Dion.

Enfin, la production réfléchit également à Maud Brooke, manageuse de Mosimann et figure reconnue dans l’industrie musicale. Déjà approchée en 2022 lors du retour de la Star Academy, elle possède une expertise qui pourrait convenir au rôle de directrice du télé-crochet.

Dans ce contexte, la saison à venir du programme s’annonce comme l’une des plus transformées depuis son grand retour, avec une équipe renouvelée et des changements profonds dans son organisation.