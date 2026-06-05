Accueil Société Ordre des médecins du Bénin : la liste « Réussir Ensemble » dévoile sa vision

Ordre des médecins du Bénin : la liste « Réussir Ensemble » dévoile sa vision

À quelques jours du scrutin prévu le 7 juin 2026 pour le renouvellement des instances dirigeantes de l’Ordre national des médecins du Bénin, Dr Gilbert Fassinou, candidat à la présidence, accompagné de Dr Lise-Hélène Adjahi, candidate au poste de vice-présidente, et de Dr Natacha Nouwakpo, candidate au poste de secrétaire générale, exposent, dans une interview exclusive, la vision portée par la liste « Réussir Ensemble ».

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Dr Gilbert Fassinou