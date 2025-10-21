Présidentielle 2026: réaction de Daniel Edah à la convocation de Boni Yayi et du duo candidat Agbodjo et Lodjou

Dans une publication sur sa page Facebook dans la soirée de ce mardi 21 octobre 2025, Daniel Edah candidat malheureux à la candidature du parti Les Démocrates a annoncé la convocation de l’ancien président Boni Yayi, président du parti Les Démocrates et du duo candidat à la présidentielle de 2026, Me Renaud Agbodjo et Jude Lodjou.

Informé de la convocation du président du parti Les Démocrates, Boni Yayi, ainsi que de Me Renaud Agbodjo et de l’honorable Jude Lodjou, le membre du parti et candidat à la candidature, Daniel Edah, a réagi ce mardi. Dans un communiqué empreint de retenue, Daniel Edah appelle au calme et à la vigilance et exhorte les autorités à « faire preuve de responsabilité » en évitant tout acte pouvant compromettre la paix sociale et la stabilité du pays.

« J’assure le président Boni Yayi, ainsi que nos camarades Renaud Agbodjo et Jude Lodjou, de mon soutien indéfectible en ces moments d’épreuve », a-t-il déclaré.

Daniel Edah a également invité ses camarades du parti Les Démocrates et l’ensemble des Béninois partageant sa vision à « rester sereins, vigilants et mobilisés en faveur de la justice, de la paix et d’une transformation durable de notre nation ». « Que Dieu bénisse le Bénin. Il fera beau », a conclu l’homme politique et a désormais fait de cette phrase a signature.