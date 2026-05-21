Jeudi 21 mai, la chaîne M6 a diffusé un épisode spécial du « Maillon Faible » réunissant d’anciens candidats de l’émission « Les Traîtres ». Cet événement a marqué le retour très attendu du programme auprès des téléspectateurs. Olivier Minne, animateur emblématique, a pris les commandes de ce rendez-vous inédit où se sont affrontées seize personnalités issues des différentes éditions de « Les Traîtres », dont quelques grands noms connus du grand public comme Sophie Davant, David Douillet ou encore Sylvie Tellier. Cette émission spéciale a offert aux fans une nouvelle occasion de retrouver leurs candidats favoris dans un contexte différent de celui du jeu initial.

Le casting rassemblé est particulièrement diversifié avec la présence de plusieurs participants provenant des différentes saisons du jeu « Les Traîtres ». Parmi eux figurent notamment des figures telles qu’Anthony Colette (saison 4), Christine Bravo (saison 5), ou encore Armelle, Isabelle Morini-Bosc, et Emmanuel Petit. Cette variété de profils promet des confrontations riches et animées. Par ailleurs, certains grands gagnants de la dernière saison comme Issa Doumbia et Adriana Karembeu n’ont pas participé à ce « Maillon Faible » spécial, mais d’autres candidats de la saison 6 étaient présents pour défendre leurs couleurs.

Cette émission, diffusée peu après la grande finale des « Traîtres » de la saison 6 remportée par Issa Doumbia et Adriana Karembeu, a su captiver l’attention du public en proposant une atmosphère conviviale teintée de nouvelles épreuves. Chaque participant, en plus de ses compétences stratégiques issues du jeu original, a pu démontrer son sens de l’humour et sa personnalité à travers des moments de légèreté et d’interactions mémorables, comme l’a illustré la séquence particulièrement amusante avec Sophie Davant.

Sophie Davant amuse ses camarades sur le plateau du « Maillon Faible »

Lors de cet épisode spécial, la journaliste et animatrice Sophie Davant s’est distinguée par son humour spontané, provoquant un fou rire général sur le plateau. Un extrait diffusé par M6 sur Instagram montre la scène où Olivier Minne pose à Sophie Davant une question de culture générale : « Selon l’expression, où se met-on le doigt quand on se trompe ?« . Après un instant d’hésitation, Sophie a répondu avec malice : « Dans le c**« , une réponse inopinée qui a aussitôt déclenché l’hilarité des autres candidats et de l’animateur.

La réponse correcte à la question était pourtant « dans l’œil« , une expression bien connue pour désigner une erreur ou un moment d’inattention. La réaction de Sophie Davant, décalée et pleine de bonne humeur, a notablement détendu l’atmosphère, démontrant que l’ancienne présentatrice d’ »Affaire conclue » sait aussi bien faire preuve de sérieux que d’autodérision.

Ce moment humoristique reflète l’esprit convivial et les échanges spontanés qui ont marqué cette émission spéciale. Sophie Davant n’est pas la seule personnalité à avoir répondu présente pour ce rendez-vous. Parmi les participants, on compte aussi Arié Elmaleh, Nicole Ferroni, ou encore le candidat André Bouchet, connu sous le surnom de Passe-Partout. Tous ont apporté leur énergie et leur enthousiasme pour faire de cette soirée un moment divertissant et dynamique pour les téléspectateurs.

À noter que la saison 7 des « Traîtres » est déjà en préparation. Selon les informations relayées par nos confrères de Télé Loisirs, plusieurs nouvelles personnalités devraient rejoindre le programme, telles que l’ancien joueur de tennis Benoît Paire, le nageur Frédérick Bousquet, la streameuse suisse Baghera Jones, ainsi que la juriste Sarah Saldmann, candidate bien connue du jeu. Cette évolution confirme la volonté de renouveler et d’enrichir continuellement le casting, afin d’offrir un spectacle toujours plus captivant.