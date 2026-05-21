Mondial 2026, Brésil: Endrick annonce un choc de haut niveau face au Maroc

Convaincant avec le Brésil et désormais tourné vers la Coupe du monde 2026, Endrick s’est projeté sur les défis qui attendent la Seleção. Dans un groupe relevé, l’attaquant du Real Madrid a notamment évoqué avec respect la sélection du Maroc, qu’il considère comme l’un des adversaires les plus dangereux de la phase de poules. Un choc qui s’annonce déjà comme l’un des temps forts du premier tour.

Fraîchement convoqué avec le Brésil pour la Coupe du monde 2026, Endrick nourrit déjà de grandes ambitions avec la Seleção. L’attaquant du Real Madrid, qui a terminé la saison en prêt du côté de l’Olympique Lyonnais, s’apprête à découvrir la plus grande compétition internationale avec un statut grandissant. Versé dans un groupe relevé aux côtés de l’Écosse, d’Haïti et du Maroc, le Brésil s’attend notamment à un duel très attendu face aux Lions de l’Atlas. Interrogé par le média marocain 360, le jeune attaquant n’a pas caché son respect pour l’adversaire nord-africain.

Pour lui, le Maroc s’est imposé comme une référence sur la scène mondiale ces dernières années. Le parcours impressionnant des Lions de l’Atlas lors du dernier Mondial a marqué les esprits, au point d’en faire un adversaire particulièrement redouté. Endrick a ainsi insisté sur le niveau de cette sélection, composée de nombreux joueurs évoluant dans les meilleurs championnats européens et au sein de clubs de premier plan. Il estime même que cette confrontation pourrait avoir des allures de match à élimination directe.

Le Brésilien voit dans ce choc l’un des temps forts de la phase de groupes, un véritable test pour une Seleção toujours attendue au plus haut niveau. Ambitieux, il rappelle que l’objectif reste inchangé pour le Brésil : viser le titre mondial, quel que soit le niveau de la concurrence. Dans un groupe déjà compétitif, cette affiche face au Maroc s’annonce donc comme l’un des rendez-vous les plus scrutés de ce début de compétition, entre deux sélections aux ambitions clairement affirmées.





