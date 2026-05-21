Jenifer vue dans les tribunes de l’Accor Arena pour soutenir la promo 2025 de la Star Academy

Mercredi 20 mai, Jenifer, gagnante de la première saison de la « Star Academy », s’est manifestée à l’Accor Arena de Paris pour assister au concert de la promotion 2026 de l’émission, actuellement en tournée en France, en Belgique et en Suisse. Sa présence, relayée en story Instagram avec la légende « Let’s go Star Academy », a attiré l’attention alors que les neuf apprentis artistes poursuivent leurs représentations.

La tournée, lancée le 27 février et mise en scène par l’ancien professeur de danse de la promotion, Jonathan Jenvrin, a déjà fait escale à l’Accor Arena le 3 avril. La date du 20 mai a réuni les candidats de la quatorzième saison — Ambre, Léa, Mélissa, Sarah, Jeanne, Théo, Bastiaan, Victor et Anouck — certains montant brièvement sur scène aux côtés des artistes en tournée.

Sur son compte Instagram, Jenifer a partagé une courte vidéo prise dans les tribunes de l’Accor Arena. La chanteuse a simplement inscrit en légende « Let’s go Star Academy », marquant son soutien public aux jeunes talents de la promotion ; cette apparition intervient vingt-quatre ans après sa propre tournée avec les anciens élèves du château de Dammarie‑les‑Lys.

Jenifer et Ambre : un lien artistique déjà établi

Les relations entre Jenifer et la lauréate récente Ambre ne datent pas d’hier. En 2017, Ambre avait tenté sa chance dans « The Voice Kids » alors que Jenifer siégeait parmi les coachs aux côtés de Soprano, Patrick Fiori et M. Pokora. Malgré une élimination aux auditions à l’aveugle, Ambre conserve le souvenir du conseil que lui avait donné Jenifer au moment de son départ : « Tu es arrivée jusqu’ici parmi tous ceux qui ont été auditionnés, tu fais partie des meilleures. Ton moment viendra. »

Le 7 février dernier, Ambre a remporté le trophée de la quatorzième saison de la « Star Academy ». Jenifer lui a adressé un message privé de félicitations sur Instagram après cette victoire, selon les éléments diffusés publiquement.

Sur le plan artistique, Ambre a dévoilé le 21 avril un teaser de 25 secondes pour son premier single, diffusion jugée « énigmatique » par les supports qui ont relayé la vidéo. Parallèlement, la tournée des apprentis artistes se poursuit et le concert de la Star Academy programmé au Zénith de Toulon le 6 juin sera diffusé en direct sur TF1.