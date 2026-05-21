Kelly Vedovelli enceinte de jumeaux : le visage du papa enfin connu, un célèbre basketteur a conquis son cœur

Kelly Vedovelli, personnalité médiatique majeure de la scène française, a récemment fait une nouvelle fois la une des réseaux sociaux suite à une annonce particulièrement émouvante diffusée le 18 mai 2026. Connue du grand public pour son rôle de chroniqueuse dans l’émission Touche pas à mon poste et pour sa participation remarquée dans le clip « Bella » de Gims, l’influenceuse a dévoilé une vidéo intimiste dans laquelle elle révèle à ses proches sa grossesse. Cette révélation, publiée initialement quelques mois plus tôt pour annoncer sa grossesse, a été reprise dans une version inédite qui révèle un détail majeur : Kelly Vedovelli attend des jumeaux.

La vidéo diffusée montre les réactions authentiques de ses proches, dont des personnalités telles que Bernard Montiel, Ludivine Rétory ou Maxime Guény. Les images captent des scènes d’émotion intense mêlant larmes, cris de joie et éclats de rire, illustrant ainsi la surprise et le bonheur suscités par cette annonce. Cette révélation est d’autant plus marquante que la chroniqueuse avait disparu des écrans pendant deux mois, immobilisée sur ordre médical suite aux premières semaines de grossesse détectées en février. Depuis l’annonce initiale, une question demeure centrale chez ses abonnés : qui est le père des deux enfants à naître ?

Des jumeaux qui ont bouleversé ses proches et enflammé les réseaux

Depuis février 2026, Kelly Vedovelli a choisi de garder confidentielle l’identité du père, n’apportant aucun commentaire public à ce sujet. Ce silence volontaire a nourri l’intérêt et les spéculations de ses fans et internautes, qui cherchent depuis plusieurs mois à en savoir plus. La publication de la vidéo du 18 mai a déclenché une vague d’émotions sur les réseaux : les commentaires expriment admiration et tendresse, qualifiant l’annonce d’adorable, de bouleversante et d’incroyablement touchante. La vidéo montre d’abord la surprise puis la joie intense de ses proches, certains d’entre eux passant par différents états émotionnels en l’espace de quelques secondes.

L’annonce de la gémellité ajoute une dimension supplémentaire à l’émotion déjà forte. En raison de la portée inédite de cette surprise, la vidéo a été partagée massivement sur Internet, ce qui a généré un véritable engouement et un buzz notable. Compte tenu de son large suivi sur Instagram, Kelly Vedovelli n’a que rarement suscité une telle ampleur d’interactions sur ses publications, marquant ainsi un tournant dans sa vie personnelle désormais très exposée.

Le père serait Marvin Laplace-Gomis selon Aqababe

Malgré l’absence de confirmation officielle de la part de Kelly Vedovelli concernant l’identité du père, le blogueur spécialisé dans l’actualité people Aqababe a livré une information qui alimente davantage le débat. Confronté à une question d’un internaute sur une story Instagram, ce dernier a laissé entendre que le père des jumeaux serait Marvin Laplace-Gomis, un joueur professionnel de basketball. Cette révélation, bien que non confirmée par l’intéressée, circule donc comme une piste sérieuse dans l’entourage médiatique.

À ce stade, aucune déclaration publique de Kelly Vedovelli n’a validé ou infirmé ces allégations. Ainsi, l’identité exacte du père reste officieusement associée à Marvin Laplace-Gomis selon les éléments partagés par Aqababe. Par ailleurs, il est certain que Kelly Vedovelli s’apprête à vivre une étape majeure de son existence, avec l’arrivée imminente de deux nouveaux membres dans sa famille.