Bénin : un tiktokeur placé en détention par la CRIET pour une vidéo impliquant sa fille

Un homme connu sur TikTok sous le pseudonyme « Didierlegouverneur », identifié comme Ahouandjinou Didier, a été placé sous mandat de dépôt et transféré en prison le lundi 18 mai 2026, après sa présentation au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Il est mis en cause pour la diffusion d’une vidéo à caractère sexuel impliquant sa fille, âgée de moins de cinq ans, ainsi que pour des faits présumés de cyberdélinquance et de blanchiment de capitaux, selon le journal béninois Le Potentiel.

L’enquête avait été déclenchée après que la vidéo en cause se fut propagée sur TikTok et d’autres plateformes numériques, ce qui avait suscité une vague d’indignation dans l’opinion publique béninoise. Les éléments du Centre national d’investigation numérique (CNIN), unité spécialisée dans le traitement des infractions commises par voie électronique, ont ouvert une enquête et procédé à l’interpellation du mis en cause dans les heures suivant la diffusion.

Au cours de la garde à vue, l’exploitation des données contenues dans les téléphones du mis en cause a conduit les enquêteurs à élargir le champ des investigations. Selon les premiers éléments communiqués par le CNIN, des faits présumés de cyberdélinquance et de blanchiment de capitaux ont été identifiés en marge des faits initiaux.

Ahouandjinou Didier a subi une longue audition devant le procureur spécial avant d’être placé sous mandat de dépôt. Il attend son procès en détention. Après la diffusion de la vidéo, le mis en cause avait publié une vidéo dans laquelle il présentait ses excuses.

Une série de comparutions de créateurs de contenu devant la CRIET

Le dossier Ahouandjinou Didier s’inscrit dans une série d’interpellations visant des créateurs de contenu béninois depuis la fin de l’année 2025. En six années d’existence, la CRIET a enregistré 6 358 procédures, dont 1 956 liées à la cybercriminalité, selon des données citées par le site spécialisé WanaData Africa. Le tiktokeur Cédric Toffa, dit « Flapacha », a été condamné le 5 mars 2026 à cinq ans de prison ferme et deux millions de francs CFA d’amende pour escroquerie via internet. Valère Noukonmè a écopé le 2 avril 2026 de cinq ans de prison ferme et d’un million de francs CFA d’amende pour outrage public à la pudeur et escroquerie par voie électronique.

D’autres affaires sont en cours d’instruction. Le tiktokeur Barnabé Azongnidé comparaît pour des faits d’escroquerie via internet pour lesquels le parquet a requis huit ans de prison ferme et quatre millions de francs CFA d’amende lors d’une audience du 12 mars 2026. Steve Wotto, arrêté le 19 avril 2026 à Bohicon, dans le département du Zou, est poursuivi pour harcèlement par communication électronique, incitation à la rébellion et apologie de crime contre la sûreté de l’État ; son dossier a été renvoyé au 22 juin 2026. Un autre créateur de contenu, connu sous le pseudonyme « Crouz », a lui aussi été présenté au procureur spécial le 18 mai 2026 pour des faits présumés d’escroquerie en ligne, avec une première audience fixée au 9 juin 2026.