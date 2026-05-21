Alain Chabat dénonce un ‘coup de pression à deux balles’ de la direction de Canal+

Alain Chabat critique la réaction de Canal+ après la publication d’une tribune signée par quelque 600 professionnels du cinéma dénonçant l’influence de Vincent Bolloré et une montée des idées d’extrême droite dans le secteur culturel, a rapporté BFMTV d’après l’AFP. L’acteur et réalisateur évoque un « coup de pression à deux balles » exercé, selon lui, par la direction de la chaîne via Maxime Saada.

Figure majeure du cinéma français, Alain Chabat, 67 ans, est connu pour une filmographie marquée par des succès populaires et des comédies devenues cultes, parmi lesquelles Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, La Cité de la peur, Sur la piste du Marsupilami, RRRrrrr!!!, Didier ou Santa et Cie. Tour à tour acteur, réalisateur, scénariste, producteur, humoriste et animateur, il reste une voix influente dans le débat public autour du cinéma en France.

La tribune, signée par plusieurs centaines de professionnels, met en cause ce qu’elle décrit comme une concentration de pouvoir et une influence croissante de Vincent Bolloré sur certaines lignes éditoriales et programmations culturelles. Selon les informations relayées par BFMTV, la riposte de Canal+ a été perçue par certains signataires et observateurs comme une pression sur des voix critiques. Interrogé, Alain Chabat a déclaré comprendre que le texte puisse heurter des équipes, mais il a condamné la manière dont la direction aurait réagi.

Réactions dans le milieu du cinéma

Sur le fond, Alain Chabat a estimé qu’il y avait « plein de manières de réagir » à la tribune, mais que la méthode choisie par la chaîne — qualifiée par lui de « coup de pression à deux balles » — n’était pas adaptée pour répondre à des prises de position d’ordre politique ou éthique, qu’elles soient jugées légitimes ou non. Il a par ailleurs défendu la diversité de la production cinématographique liée au groupe, affirmant que celui-ci « produit des films qui ne se ressemblent pas, parce qu’il y a une vraie diversité dedans », formulation reprise dans les reportages citant ses propos.

Parallèlement aux déclarations d’Alain Chabat, plusieurs personnalités du monde du cinéma ont pris position. Dominique Farrugia, ancien collègue de Chabat au sein des Nuls, a publié un message de soutien à Maxime Saada et « aux équipes cinéma de Canal », rappelant sur ses réseaux sociaux ses collaborations passées et le rôle de la chaîne pour le cinéma français. Selon le relais de Public, ce soutien « a suscité de vives réactions » au sein des professionnels et des commentateurs.

Les éléments rapportés publiquement se limitent aux déclarations des protagonistes et aux comptes rendus des médias cités, notamment BFMTV d’après l’AFP et Public pour les réactions de personnalités.