Assemblée nationale: adoption du règlement définitif du budget 2024 et validation de vingt accords de financement

Les députés béninois ont adopté ce jeudi 21 mai 2026, au Palais des Gouverneurs à Porto‑Novo, la loi n°2026‑06 portant règlement définitif du budget de l’État, gestion 2024, lors d’une séance plénière présidée par Joseph Fifamin Djogbénou, président de l’Assemblée nationale.

La séance qui s’est tenue en présence du ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Detchénou, représentant le gouvernement, à permis d’adopter également 20 accords de financement.

Le rapport présenté par la commission des finances et des échanges, dirigée par le député Gérard Gbénonchi, indique que l’exécution du budget 2024 s’est soldée par un résultat excédentaire de 136,6 milliards de FCFA. L’économie béninoise a poursuivi sa consolidation, portée par les performances du secteur agricole, le dynamisme industriel et la progression du tertiaire. L’inflation est restée maîtrisée grâce aux mesures de stabilisation économique.

La loi de finances initiale avait fixé les ressources à 2 076 milliards de FCFA et les charges à 2 551,7 milliards, soit un déficit prévisionnel de 475,7 milliards couvert par les opérations de trésorerie. En exécution, les recettes mobilisées ont atteint 1 932,9 milliards, pour des dépenses de 1 940,6 milliards. Les ressources de trésorerie se sont élevées à 1 374,5 milliards, contre 930,1 milliards de charges, dégageant un excédent de 444,3 milliards de FCFA.

Au cours du débat général, plusieurs députés des groupes Union Progressiste le Renouveau et Bloc Républicain ont salué les efforts du gouvernement dans la mobilisation des ressources, la transparence budgétaire et la modernisation de la gestion publique.

La même séance a permis à l’Assemblée de prendre acte de vingt ratifications d’accords de financement portant sur la cohésion sociale, l’électrification et l’interconnexion des communautés, l’accès à l’eau potable en milieu rural, l’intégration des marchés, l’inclusion des jeunes et la promotion de l’emploi.

Cette plénière traduit la volonté du Parlement de consolider la gouvernance financière et de renforcer les partenariats de développement, dans la continuité des réformes engagées pour une gestion rigoureuse et transparente des deniers publics.