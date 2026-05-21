Take-Two confirme la sortie de GTA 6 le 19 novembre 2026

Take-Two Interactive a confirmé jeudi 21 mai, lors de la publication de ses résultats financiers annuels, que Grand Theft Auto VI sortira le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. « Je pense que réaffirmer le 19 novembre comme date de lancement est probablement un signal positif », a déclaré le directeur général Strauss Zelnick, dont les propos ont été rapportés par le magazine professionnel Variety.

La confirmation intervient à l’issue d’un exercice fiscal 2026 qualifié d’« exceptionnel » par la direction. Les réservations nettes annuelles ont atteint 6,72 milliards de dollars, en hausse de 19 % sur un an, dépassant les prévisions initiales du groupe. Le chiffre d’affaires GAAP annuel s’est établi à 6,66 milliards de dollars, en progression de 18 %.

Pour l’exercice 2027, qui couvre la période d’avril 2026 à mars 2027 et intègre le lancement de GTA 6, Take-Two prévoit des réservations nettes comprises entre 8 et 8,2 milliards de dollars, soit une hausse d’environ 20 % par rapport à l’exercice écoulé. Le prix de vente du jeu n’a pas encore été communiqué publiquement. « Chaque fois que nous établissons nos prévisions, nous nous fondons sur nos attentes concernant le calendrier des sorties et la tarification, et ces attentes ne peuvent pas toujours être pleinement réalisées », a nuancé Zelnick lors de la conférence téléphonique avec les analystes.

La confirmation a été accueillie avec attention par les investisseurs, qui redoutaient un troisième report. La précédente annonce du calendrier lors de l’appel aux résultats de novembre 2025 s’était accompagnée d’un report, et la spéculation sur un nouveau décalage avait repris ces dernières semaines. Take-Two n’a pas ouvert les précommandes à l’issue de la conférence.

Deux reports successifs depuis l’annonce initiale

GTA 6 était initialement attendu en 2025. Rockstar Games avait annoncé une première date au 26 mai 2026, avant de la repousser lors de la publication des résultats du troisième trimestre 2025. L’éditeur avait alors indiqué avoir besoin de plusieurs mois supplémentaires pour « peaufiner le jeu comme les joueurs sont en droit de l’attendre ».

Le second report, fixant la date au 19 novembre 2026, avait été annoncé lors de l’appel aux résultats de novembre 2025. L’annonce était intervenue quelques minutes avant le début de la conférence, une communication jugée tardive et qui avait suscité des réactions négatives dans la communauté des joueurs.

Zelnick avait indiqué en février 2026 qu’une campagne de marketing « très significative » serait lancée à l’été 2026, distincte dans sa forme des méthodes employées lors de la sortie de GTA V en 2013. « Il y a treize ans, nous achetions encore de la publicité sur les chaînes de télévision nationales », avait-il précisé.

Vice City et deux protagonistes au coeur du jeu

GTA 6 se déroule dans l’État fictif de Leonida, inspiré de la Floride, avec la ville de Vice City pour décor central. Le jeu met en scène deux protagonistes, Jason et Lucia, cette dernière constituant la première héroïne jouable de la série principale depuis sa création.

Deux bandes-annonces officielles ont été publiées par Rockstar Games. Un troisième trailer est attendu avant la sortie, selon des sources proches de l’industrie, sans qu’une date ait été confirmée. Les précommandes n’avaient pas encore été ouvertes au moment de la publication de cet article.

Le jeu sera disponible au lancement exclusivement sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Aucune date n’a été annoncée pour une version PC, une pratique habituelle chez Rockstar, dont les précédents titres avaient rejoint la plateforme plusieurs mois après les consoles.