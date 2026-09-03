Pourquoi Goldman Sachs prévoit que l’Afrique du Sud retrouve sa notation « Investment grade » dès 2028

La banque américaine anticipe un relèvement progressif de la note souveraine sud-africaine par Fitch, S&P et Moody's, porté par la consolidation budgétaire et les réformes structurelles.

Goldman Sachs prévoit que les principales agences de notation relèveront la note souveraine de l’Afrique du Sud vers la catégorie investissement dès 2028, sur fond d’amélioration des finances publiques et des perspectives de croissance économique, selon une note publiée début septembre par la banque américaine.

L’agence Fitch a déjà relevé la note du pays de BB- à BB en juin 2026. S&P maintient actuellement sa note à BB avec une perspective positive, tandis que Moody’s a fait de même à Ba2, une notation équivalente sur son échelle propre, également assortie d’une perspective positive depuis la révision annoncée en mai 2026. Goldman Sachs anticipe un nouveau relèvement vers BB+/Ba1 dans l’année à venir, avant un retour en catégorie investissement — BBB-/Baa3 — à l’horizon 2028.

La banque justifie ce scénario par la poursuite de la consolidation budgétaire : les déficits publics se sont réduits et la dette de l’État est désormais orientée à la baisse. Elle cite également des réformes structurelles engagées dans des secteurs stratégiques, notamment l’ouverture du transport ferroviaire et de la gestion portuaire au secteur privé, ainsi qu’un net assouplissement des contraintes sur l’approvisionnement en électricité, le pays ayant traversé une longue période sans coupures programmées.

Sur la croissance, le gouvernement sud-africain vise une progression économique moyenne de 3 % par an jusqu’en 2030, avec la création d’un million d’emplois supplémentaires. La croissance réelle s’est établie à 1,1 % en 2025 et devrait atteindre 1,2 à 1,5 % en 2026, quand Goldman Sachs table de son côté sur une croissance à moyen terme proche de 2,5 %, contre environ 1 % en moyenne au cours de la dernière décennie.

Des marchés jugés en retard sur ce scénario

Selon Goldman Sachs, les marchés financiers n’intègrent pas encore pleinement la perspective d’un retour de l’Afrique du Sud en catégorie investissement. La banque estime que les rendements obligataires pourraient reculer jusqu’à 7,6 %, soit environ 110 points de base de moins qu’actuellement, et que les spreads de CDS à cinq ans pourraient se resserrer d’une vingtaine de points de base, autour de 100 points de base.

L’économie sud-africaine, qui a enregistré une croissance atone pendant près d’une décennie, a ainsi repris quelques couleurs depuis 2025, sans que les agences de notation n’aient pour l’heure franchi le seuil qui la ferait sortir de la catégorie spéculative où elle se trouve depuis plusieurs années.