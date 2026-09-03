« On veut ma mort » : Patrick Bruel annule sa tournée, sa garde à vue dévoilée

Le chanteur a annoncé l'annulation de sa tournée anniversaire, deux jours avant la révélation par la presse du contenu de son audition dans l'enquête pour violences sexuelles le visant.

Patrick Bruel a annoncé, le 1er septembre 2026, l’annulation de l’intégralité de sa tournée anniversaire, deux jours avant que la presse ne révèle le contenu de son audition de garde à vue, menée en juin dans le cadre de l’enquête pour violences sexuelles ouverte contre le chanteur. Les 35 dates prévues, dont un concert à Forest National à Bruxelles le 6 octobre, sont annulées et les billets déjà achetés seront remboursés.

« Je constate qu’aujourd’hui, cette tournée est devenue autre chose. Elle est devenue l’incarnation d’un débat qui la dépasse. J’ai donc pris la décision d’annuler ces concerts », a écrit Patrick Bruel dans un communiqué. Il a ajouté : « Les conditions ne sont tout simplement plus réunies pour que ces concerts restent ce qu’ils auraient dû être : des moments de musique et de partage. »

Le chanteur, âgé de 67 ans, a été placé en garde à vue puis mis en examen le 8 juin 2026 pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement, dans plusieurs dossiers distincts. Il a également été placé sous le statut de témoin assisté dans d’autres affaires et soumis à un contrôle judiciaire. Patrick Bruel conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.

Son avocate, Fanny Colin, a confirmé mercredi sur la chaîne LCI que « tous les billets achetés seront remboursés », évoquant également des craintes pour la sécurité du public en cas de maintien des concerts, alors que des perturbations avaient été annoncées par des opposants à la tenue de la tournée.

Le contenu de sa garde à vue dévoilé

Selon des éléments de son audition rapportés début septembre par Paris Match, Patrick Bruel a nié l’ensemble des faits qui lui sont reprochés au cours de ses quarante-huit heures de garde à vue en juin, affirmant ne pas se souvenir de plusieurs épisodes évoqués par les enquêteurs et produisant des attestations de proches pour contester certaines accusations.

Parmi les dossiers évoqués figure celui de Karine Viseur, attachée de presse belge, qui accuse le chanteur d’une agression survenue dans les locaux de la RTBF en avril 2010, requalifiée depuis en tentative de viol. Interrogé sur ces faits, Patrick Bruel a répondu : « Cette scène n’a pas existé », assurant ne jamais demander à être accompagné aux toilettes par une tierce personne.

De nouvelles accusations depuis juin

D’autres plaintes se sont ajoutées au dossier depuis la mise en examen du chanteur en juin, sans qu’un décompte officiel et vérifié du nombre total de procédures en cours n’ait été communiqué par la justice à ce stade. L’enquête se poursuit et Patrick Bruel bénéficie, comme toute personne mise en examen, de la présomption d’innocence.

Le chanteur a par ailleurs fait de rares apparitions publiques depuis l’ouverture de l’enquête, notamment à une soirée privée parisienne à la mi-juin, où il aurait, selon le témoignage d’un journaliste présent sur place, adopté une attitude discrète et évoqué avec des proches son incompréhension face au retournement de l’opinion à son égard.

Selon sa défense, la totalité des sommes versées pour les places de la tournée annulée, y compris celles du concert bruxellois de Forest National, sera intégralement remboursée aux détenteurs de billets.