Canal+ Bénin: une rentrée entre grands rendez-vous sportifs, nouveaux contenus et engagement pour les talents locaux

À l’occasion de sa rentrée 2026-2027, Canal+ Bénin a présenté, ce mercredi, ses principales nouveautés en matière de sport, de divertissement et de services, ainsi que les actions menées en faveur du développement de l’écosystème audiovisuel béninois. Cette présentation s’est tenue lors d’une conférence de presse organisée dans les locaux de sa boutique de Saint-Michel, à Cotonou..

La rentrée s’annonce riche sur les antennes de Canal+ Bénin. Pour présenter les grandes orientations de la nouvelle saison, responsables, partenaires et acteurs du secteur audiovisuel se sont réunis ce mercredi autour d’une conférence de presse consacrée aux contenus, aux offres commerciales et aux engagements de la chaîne. En ouverture, Moumine Wologan, responsable de la communication de Canal+ Bénin, a rappelé l’ambition de cette rencontre : permettre aux médias de mieux s’approprier les nouveautés afin de les faire connaître au public.

Moumine Wologan, responsable de la communication de Canal+ Bénin

Plus de 40 compétitions sportives au programme

Le sport reste l’un des principaux piliers de l’offre Canal+. Pour la saison 2026-2027, les abonnés retrouvent plus de 40 compétitions couvrant plusieurs disciplines. Football africain et européen, cyclisme, basketball, tennis, sports mécaniques ou encore sports de combat figurent au programme. La Ligue 1 française, la Premier League anglaise, la Liga espagnole, l’UEFA Champions League, mais aussi des compétitions de la CAF sont notamment proposées. Le groupe met également en avant des rendez-vous cyclistes africains comme le Tour du Bénin, le Tour de Côte d’Ivoire et le Tour du Rwanda, ainsi que la Formule 1, le MotoGP et le PFL Africa.

Une diversité qui permet à Canal+ de revendiquer son positionnement de « plus beau terrain de sport ». Cette offre est répartie sur plusieurs chaînes Canal+ Sport. Canal+ Sport 1 se veut la porte d’entrée vers les grands rendez-vous sportifs, avec notamment plusieurs compétitions africaines et européennes, mais également des émissions comme Talent d’Afrique, J+1, La Soirée des Champions ou Canal Africa Club.

Canal+ Sport 2 met particulièrement l’accent sur les grandes affiches européennes, tandis que Canal+ Sport 3 propose notamment la Premier League et les sports de combat. Canal+ Sport 4 est consacrée au multisport et aux sports mécaniques. Le golf et le tennis complètent la programmation sur Canal+ Sport 5.

L’UEFA en exclusivité à partir de 2027

L’une des annonces majeures de cette rentrée concerne les compétitions masculines de l’UEFA. Canal+ a annoncé avoir sécurisé, pour quatre saisons à partir de 2027-2028, l’intégralité des compétitions masculines de l’UEFA en Afrique subsaharienne. Les abonnés pourront ainsi suivre sur ses antennes la Champions League, l’Europa League et la Conference League jusqu’en 2031.

Cette acquisition répond notamment aux attentes des amateurs de football qui, ces dernières années, devaient parfois multiplier les sources pour suivre les compétitions européennes. « À partir de la saison 2027-2028, et pour quatre saisons, Canal+ a sécurisé 100 % des compétitions masculines de l’UEFA », a souligné Moumine Wologan. Autre élément mis en avant : les compétitions seront proposées en français, avec une couverture éditoriale reposant sur des commentateurs, consultants et dispositifs de réalisation présentés comme des marqueurs de différenciation du groupe.

Du sport, mais aussi des films, séries et divertissements

Canal+ entend toutefois rappeler que son offre ne se limite pas au football. La programmation de rentrée comprend également des films, des séries, des télénovelas et des émissions de divertissement. Estella Masso, responsable secteur Cotonou, a ainsi présenté plusieurs productions destinées à différents publics. Parmi elles figurent Clash, qui raconte la rivalité entre deux anciens partenaires musicaux, Angel Has Fallen, film d’action diffusé sur Canal+ Action, ainsi que la deuxième saison de Spin-Off, attendue en octobre.

Sur A+ Bénin, les téléspectateurs pourront suivre notamment Sous le masque, une série centrée sur quatre amies d’enfance liées par des secrets, tandis que Réveille-toi s’adresse aux amateurs de telenovelas. Liaisons interdites, dont la diffusion doit commencer à la mi-septembre, viendra compléter cette programmation. Sur Novelas TV, Les Hommes de Lagos plonge pour sa part dans l’univers des affaires et des luttes de pouvoir au Nigeria. Le divertissement n’est pas oublié avec le retour annoncé de Secret Story pour une troisième saison en octobre, ainsi que Vie VIP, une émission de téléréalité consacrée à des célébrités de la lutte francophone.

Estella Masso, responsable secteur Cotonou, à Canal+

L’application CANAL+ comme prolongement de l’expérience

Au-delà des chaînes traditionnelles, le groupe mise également sur son application CANAL+, présentée comme un outil permettant de prolonger l’expérience sur différents écrans. Les abonnés peuvent y retrouver les contenus inclus dans leur formule, des chaînes en direct, mais également plusieurs fonctionnalités destinées à faciliter le visionnage.

Le replay permet de revoir les programmes déjà diffusés. Les amateurs de football peuvent accéder à des statistiques et informations en direct, tandis que la fonction Multi permet de suivre plusieurs programmes simultanément. Autre fonctionnalité mise en avant : le contrôle du direct, qui permet de mettre un programme en pause, de reprendre le visionnage ou de revenir en arrière.

Des offres pensées pour attirer et fidéliser

Cette rentrée s’accompagne également d’offres commerciales destinées aussi bien aux nouveaux clients qu’aux abonnés existants. L’offre Access est proposée à 5 000 francs CFA. Les nouveaux clients peuvent, selon l’offre présentée, bénéficier d’un décodeur HD à 5 000 FCFA, de l’installation offerte et d’une parabole à 1 000 FCFA. Le groupe met ainsi en avant un ticket d’entrée de 11 000 FCFA pour accéder à la formule Access, au décodeur et à la parabole.

Canal+ Bénin affirme par ailleurs compter près de 400 000 foyers équipés. Pour récompenser la fidélité de ses abonnés, une opération permet actuellement de bénéficier de 30 jours de chaînes supplémentaires en cas de réabonnement à la formule habituelle. « Notre objectif n’est pas seulement de conquérir de nouveaux abonnés. Nous voulons également fidéliser ceux qui nous accompagnent depuis plusieurs années », a expliqué Alioun Cissé, directeur des ventes de Canal+ Bénin.

Alioun Cissé, directeur des ventes de Canal+ Bénin.

Soutenir l’audiovisuel béninois

Au-delà des contenus et des offres commerciales, la soirée a également permis de mettre en lumière les engagements sociétaux de Canal+ au Bénin. Pour Moumine Wologan, le rôle des médias est essentiel pour donner de la visibilité aux initiatives menées sur le terrain. « Nous sommes donc fiers d’être béninois et fiers d’être une marque engagée pour le Bénin », a-t-il affirmé, avant de présenter Canal+ comme « le premier partenaire de l’audiovisuel béninois ».

L’accompagnement des talents locaux constitue notamment l’un des axes de cette politique. Invitée à témoigner, Kismath Baguiri, réalisatrice et actrice de l’écosystème audiovisuel béninois, a expliqué avoir bénéficié à plusieurs reprises de l’appui de Canal+, notamment dans le cadre de formations, de masterclass et de projets destinés à professionnaliser les talents. Depuis 2017, l’initiative Ciné 229 bénéficie ainsi du soutien de plusieurs entités du groupe, notamment Canal+ University, Canal+ Impact, Canal+ International et Canal+ Bénin.

Pour Kismath Baguiri, cet accompagnement dépasse la simple visibilité. « Notre ambition est aussi d’être une passerelle », a-t-elle expliqué, soulignant l’importance de faciliter l’accès des talents béninois aux marchés et aux productions internationales.

Des talents béninois dans les productions panafricaines

Cette politique d’accompagnement ouvre progressivement des portes aux professionnels béninois sur des productions réalisées dans plusieurs pays africains. Certains talents ont ainsi participé à des projets au Nigeria, notamment sur la deuxième saison de Aníkúlápó, sous la direction du réalisateur Kunle Afolayan. D’autres ont travaillé sur des productions en Côte d’Ivoire comme Clash, La Dernière Voix, Chonel, Kakao ou Familles en or. Des expériences ont également été menées au Sénégal, notamment autour de La Cité, que Kismat Bagiri a eu l’occasion de coréaliser.

La réalisatrice cite plusieurs professionnels béninois ayant participé à ces productions : Alain Nagnon, chef opérateur de Clash, Olivier Possat à la post-production, Nathiba Tibrahi aux costumes ou encore Raymond Haïté, premier assistant à la réalisation. « Les talents que nous récompensons et que nous mettons en lumière ne reçoivent pas seulement des prix. Nous les accompagnons aussi vers des productions à l’international », a-t-elle insisté. Cette dynamique contribue, selon elle, à renforcer la place des professionnels béninois dans l’industrie audiovisuelle africaine et à leur permettre de vivre davantage de leur métier.

Une rentrée tournée vers l’avenir

À travers cette nouvelle saison, Canal+ Bénin cherche ainsi à jouer sur plusieurs tableaux : renforcer son offre sportive, diversifier ses contenus, faciliter l’accès à ses services et poursuivre son accompagnement de l’écosystème audiovisuel local. La perspective de l’exclusivité des trois grandes compétitions masculines de l’UEFA à partir de 2027 constitue le principal temps fort annoncé pour les amateurs de football. Mais l’ambition affichée va au-delà du sport. Films, séries, divertissements, fonctionnalités numériques et initiatives en faveur des talents locaux dessinent une stratégie visant à installer Canal+ comme un acteur présent à la fois dans les foyers et dans le développement de la création audiovisuelle béninoise.

Pour Kismath Baguiri, cette relation entre Canal+ et les professionnels locaux mérite de se poursuivre : « Canal+, c’est le “plus”, et le groupe joue véritablement ce rôle dans l’écosystème cinématographique qui se met progressivement en place au Bénin. » Une manière de résumer l’ambition affichée au cours de cette rentrée : proposer davantage de contenus aux abonnés tout en contribuant, en parallèle, à faire émerger une nouvelle génération de talents béninois.