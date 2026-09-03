L’armée iranienne dit avoir visé des bases américaines au Koweït et aux Émirats arabes unis

Téhéran affirme avoir visé deux bases américaines dans le Golfe au lendemain de frappes américaines sur son territoire, dans un conflit qui dure depuis plusieurs mois.

L’armée iranienne a affirmé, jeudi 3 septembre 2026, avoir frappé des bases américaines au Koweït et aux Émirats arabes unis, au lendemain de frappes américaines sur son territoire, dans le cadre du conflit qui oppose Téhéran à Washington depuis plusieurs mois.

« Ce matin, l’armée a frappé au moyen de missiles et de drones les systèmes de communication par satellite, les dépôts d’équipement et les hangars d’avions de combat de l’armée terroriste américaine dans la base aérienne Ahmad al-Jaber au Koweït », indique un communiqué militaire iranien relayé par la télévision d’État et par l’agence semi-officielle Tasnim.

Aux Émirats arabes unis, « les systèmes radar de l’armée américaine » ainsi que des positions de troupes ont été visés par des missiles et des drones sur la base aérienne d’Al Minhad, a ajouté la même source. L’armée iranienne présente cette opération comme la 31e phase d’une campagne baptisée « Saiqa » (Foudre), qu’elle qualifie de représailles à des pertes subies auparavant par ses forces.

Téhéran a averti que toute nouvelle attaque recevrait une réponse qu’elle a qualifiée de « dure et destructrice ». De son côté, l’armée koweïtienne a indiqué avoir intercepté l’attaque de missiles et de drones visant son territoire, selon des informations rapportées jeudi par plusieurs médias internationaux.

Un conflit qui dure depuis plusieurs mois

Ces frappes s’inscrivent dans un conflit ouvert entre l’Iran et les États-Unis depuis le début de l’année 2026, marqué par des échanges de tirs réguliers visant notamment des bases américaines installées dans plusieurs pays du Golfe. Plusieurs pays de la région, dont le Qatar, l’Arabie saoudite, la Jordanie, Oman et Bahreïn, ont déjà été visés par des frappes iraniennes lors de précédentes phases de cette campagne.

Le président américain Donald Trump a de nouveau menacé, jeudi, de frapper l’Iran « à tout moment », sans préciser à quelle échéance ni sur quelles cibles, dans un contexte d’escalade qui n’a pour l’instant pas fait l’objet d’un bilan humain communiqué par l’une ou l’autre des parties.