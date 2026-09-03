Ballon d’Or 2026: Javier Tebas voit Rodri décrocher un deuxième sacre

Javier Tebas place Rodri en tête des prétendants au Ballon d’Or 2026, après une Coupe du monde particulièrement remarquée avec l’Espagne. Le président de LaLiga estime que le milieu de terrain du FC Barcelone a tous les arguments pour inscrire une deuxième fois son nom au palmarès.

Le président de LaLiga, Javier Tebas, estime que le milieu de terrain du FC Barcelone, Rodri, est le principal prétendant au Ballon d’Or 2026. Selon le dirigeant espagnol, les performances du milieu de terrain lors de la Coupe du monde 2026, remportée par l’Espagne, plaident largement en sa faveur.

En 2024, Rodri avait déjà remporté le prestigieux trophée, devançant notamment Vinicius Junior, alors considéré comme le grand favori et figure de proue du Real Madrid. Javier Tebas voit désormais l’international espagnol décrocher un deuxième Ballon d’Or lors de la cérémonie prévue le mois prochain. Une distinction qui viendrait confirmer une nouvelle fois l’importance de Rodri au plus haut niveau.