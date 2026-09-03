Bénin: la Douane dématérialise le laissez-passer pour véhicules étrangers à compter du 15 septembre 2026

La modernisation des services douaniers béninois franchit un nouveau cap. Dans une note circulaire signée le 2 septembre 2026, le Directeur général des Douanes, Raouf Malehossou Aboudou, a annoncé la dématérialisation de la procédure de délivrance du laissez-passer pour les véhicules immatriculés à l’étranger.

Cette réforme, qui concerne les bureaux de douane frontaliers compétents, entrera officiellement en vigueur le 15 septembre 2026. Désormais, les conducteurs devront initier leur demande directement en ligne sur la plateforme CUSTOMS WEBB.

Pour ce faire, l’usager doit scanner un code QR mis à disposition dans les halls d’accueil et aux guichets des postes frontaliers. La démarche nécessite la création d’un compte personnel en renseignant son nom, son prénom, son nom d’utilisateur, son adresse électronique et son mot de passe, suivi d’une confirmation par courriel.

​Une fois connecté, l’accès au module « Laissez-passer » permet de se rendre sur l’onglet « Nouveau Laissez-passer ». Le formulaire comporte quatre rubriques obligatoires à remplir, à savoir les informations d’ordre général, les informations sur le conducteur, les informations sur le véhicule, ainsi que les rubriques relatives au laissez-passer et aux taxes.

Une option de remplissage automatique est prévue lorsque le conducteur est également le propriétaire du véhicule. Après enregistrement, la plateforme génère le document avec un numéro d’enregistrement et un code QR, faisant basculer le statut à « Enregistré ».

​Modalités de paiement et vigilance de rigueur aux frontières

​Pour s’acquitter des taxes, deux options sont proposées aux usagers. Il est possible d’effectuer le paiement en ligne directement depuis la plateforme via la solution TresorPay, ou de choisir le règlement physique au bureau de douane en se présentant muni du numéro d’enregistrement ou du code QR à la caisse de l’unité de délivrance.

​La Douane précise qu’une demande enregistrée reste active pendant une durée de trois jours. Passé ce délai sans paiement, le dossier bascule automatiquement au statut « Expiré », obligeant l’usager à recommencer la procédure. Par ailleurs, l’administration appelle les conducteurs à la plus grande vigilance : une fois le paiement validé, les données saisies ne peuvent plus être modifiées, rendant indispensable une vérification rigoureuse des informations avant de régler les frais.

Cette digitalisation vise à simplifier les formalités administratives aux frontières nationales, à alléger les démarches physiques pour les usagers et à renforcer la traçabilité globale des opérations douanières.