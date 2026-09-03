« 15 années extraordinaires » : Stéphane Plaza salue sur Instagram le retour de « Recherche appartement ou maison » sans lui

Le jour de la première émission diffusée sans lui depuis 2006, l'ex-animateur a salué sur Instagram l'équipe qui reprend le programme sur M6.

Stéphane Plaza a publié, jeudi 3 septembre 2026, un message sur Instagram pour souhaiter bonne chance à l’équipe qui reprend « Recherche appartement ou maison » sur M6, le jour même de la diffusion de la première émission sans lui depuis le lancement du programme en 2006.

« Bonne chance Sandra, Thibaut et les nouveaux. Choisissez bien les clés », a écrit l’ex-animateur, qui évoque dans sa légende quinze années passées à présenter l’émission, à faire les visites et à rencontrer des candidats. Le message ne comporte ni amertume affichée ni règlement de comptes.

Stéphane Plaza n’est plus à l’antenne depuis sa condamnation en première instance, en février 2025, à un an de prison avec sursis pour des violences physiques et psychologiques commises entre 2018 et 2022 sur une ancienne compagne, à qui il avait notamment cassé un doigt et luxé deux autres au cours d’un conflit. Il a contesté ces faits tout au long de la procédure. Le tribunal l’avait par ailleurs relaxé des accusations portées par une seconde plaignante, jugées insuffisamment établies.

L’affaire s’est poursuivie en appel devant la cour criminelle de Paris. Le 1er juillet 2026, le parquet général a requis à son encontre une peine plus clémente : six mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans, assortis d’une interdiction d’entrer en contact avec l’une des plaignantes et d’une obligation de suivre un stage de sensibilisation aux violences conjugales. La cour doit rendre sa décision le 18 septembre 2026 ; Stéphane Plaza bénéficie, sur ce volet toujours en instance, de la présomption d’innocence.

Une équipe de quatre agents reprend le programme

M6 a suspendu l’ensemble des émissions de Stéphane Plaza dès sa condamnation de première instance. C’est un quatuor d’agents immobiliers qui reprend désormais « Recherche appartement ou maison » : deux nouvelles recrues, Camille Duquennoy, 33 ans, et Étienne Claude, déjà repéré dans « Chasseurs d’appart », rejoignent Thibault Chesnel et Sandra Viricel, déjà connus des téléspectateurs du programme.

Le format évolue avec ce changement d’équipe : chaque soir, les nouveaux experts suivront désormais trois projets immobiliers différents, avec des profils de candidats variés à travers la France, sur un programme qui avait rassemblé 38 millions de téléspectateurs cumulés lors de sa dernière saison.

« Je lui souhaite de continuer longtemps son chemin », a conclu Stéphane Plaza dans sa publication, à quelques heures de la diffusion de la première émission tournée sans lui depuis près de vingt ans.