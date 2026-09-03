Banque mondiale : Aissatou Diallo prend la tête d’un portefeuille de 1,2 milliard $ en Sierra Leone

La Guinéenne succède à la tête de la représentation de l'institution en Sierra Leone, avec un portefeuille d'opérations frisant 1,2 milliard de dollars.

La Guinéenne Aissatou Diallo a pris ses fonctions, le 1er septembre 2026, de directrice-pays de la Banque mondiale pour la Sierra Leone, où elle sera chargée de piloter un portefeuille d’opérations d’environ 1,2 milliard de dollars.

Dans ce cadre, Aissatou Diallo supervisera le dialogue stratégique de la Banque mondiale avec le gouvernement sierra-léonais et les principales parties prenantes du pays, et accompagnera la mise en œuvre du programme national sur les questions de croissance économique, d’emploi, de développement du capital humain et d’investissement privé.

Elle totalise plus de vingt ans au sein du Groupe de la Banque mondiale, où elle a notamment occupé la fonction de représentante résidente pour le Gabon pendant près de quatre ans, après avoir été représentante résidente pour la Guinée équatoriale d’octobre 2022 à juin 2025.

Avant de rejoindre l’institution en 2003, Aissatou Diallo avait travaillé comme auditrice interne et experte fiscale chez Halco Mining Inc. Elle totalise aujourd’hui près de trois décennies d’expérience en financement du développement, avec une expertise particulière dans les contextes fragiles et affectés par des conflits en Afrique.

Un pays en quête de transformation économique

Sa nomination intervient alors que la Sierra Leone cherche à accélérer sa transformation économique et à améliorer les conditions de vie de sa population. La Banque mondiale entend, à travers ce nouveau mandat, renforcer son accompagnement du pays sur ces priorités, dans la continuité des opérations déjà engagées sur son territoire.

Aissatou Diallo prend ainsi la tête de la représentation de l’institution à Freetown à un moment où le portefeuille sierra-léonais de la Banque mondiale figure parmi les plus importants qu’elle ait eu à gérer dans sa carrière.