Palais de la Marina: Claudy Siar reçu par le président Romuald Wadagni pour présenter les chantiers de « Bénin Influence »

Le président de la République, Romuald Wadagni, a accordé une audience ce lundi 14 septembre 2026, au Palais de la Marina, à l’animateur et producteur Claudy Siar.

En sa qualité de Chargé de mission à la Culture, aux Médias et à la Visibilité du Bénin, l’hôte du chef de l’État est venu faire le point sur les initiatives en cours et exposer les orientations stratégiques portées par la structure « Bénin Influence ».

​Valorisation culturelle et rayonnement international

​Au cours de cet échange de haut niveau, Claudy Siar a présenté au Chef de l’État les grandes lignes directrices de son plan d’action destiné à renforcer l’attractivité, l’image de marque et la présence culturelle du pays sur la scène continentale et internationale.

À travers la dynamique insufflée par « Bénin Influence », cette séance de travail réaffirme l’engagement du pouvoir exécutif à utiliser la culture et les canaux médiatiques comme de véritables leviers de souveraineté et de rayonnement au service du développement national.

Pour rappel, la nomination de l’animateur, producteur et entrepreneur culturel Claudy Siar intervient dans le cadre du renforcement de la stratégie de diplomatie culturelle et de nation branding du Bénin.

​Désigné en qualité de Chargé de mission à la Culture, aux Médias et à la Visibilité du Bénin auprès de la présidence, Claudy Siar a pour feuille de route de positionner le pays comme un carrefour culturel et créatif majeur en Afrique et à l’international.

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​Ses attributions s’articulent autour de plusieurs axes opérationnels précis à savoir le rayonnement et « nation branding » : Concevoir et déployer des initiatives visant à accroître l’attractivité du pays à travers le projet « Bénin Influence » et les canaux médiatiques panafricains et mondiaux. Il a reçu aussi pour mission la mise en valeur du patrimoine et de la création contemporaine: Accompagner les grands événements artistiques, les industries créatives et les talents béninois sur les scènes internationales. Et enfin, il joue le rôle de conseil stratégique en communication institutionnelle : Servir d’interface entre les acteurs de l’écosystème médiatique international et la présidence béninoise pour promouvoir les réformes et les atouts touristico-culturels de la destination Bénin.

​Sa nomination s’inscrit donc en droite ligne avec la volonté du gouvernement de faire des arts, du patrimoine et de l’influence médiatique un levier d’attractivité économique et d’affirmation diplomatique.