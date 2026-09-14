Concours de recrutement des douanes: les candidats déclarés inaptes invités à consulter individuellement leur dossier médical à Cotonou

​Par un communiqué de presse rendu public ce lundi 14 septembre 2026 à Cotonou, la Direction générale des Douanes a invité l’ensemble des candidats admissibles au concours de recrutement de cent cinquante (150) fonctionnaires des douanes au titre de l’année 2024, mais déclarés inaptes à l’issue des visites médicales, à se présenter au Centre médico-social de la Garnison de Cotonou afin de prendre connaissance individuellement de leur dossier médical.

​L’administration douanière souligne que, conformément aux règles d’éthique, de déontologie et au respect strict du secret médical, aucun motif d’inaptitude ne fera l’objet d’une diffusion publique ou d’une parution par voie de presse.

Tout en comptant sur la bonne compréhension des postulants concernés, l’institution rappelle que des informations complémentaires peuvent être obtenues directement auprès de la Direction générale, des directions régionales des Douanes ou en composant le numéro vert dédié (01 91 13 13 13).