Nigeria : 1 000 milliards de nairas d’obligations mis aux enchères

Le Nigeria met aux enchères ce lundi 1 000 milliards de nairas d’obligations fédérales, répartis entre un nouveau titre à dix ans et une obligation 2038 rouverte.

Le Nigeria ouvre ce lundi 14 septembre 2026 une adjudication de 1 000 milliards de nairas d’obligations fédérales, avec un nouveau titre à dix ans et la réouverture d’une obligation arrivant à échéance en 2038.

Le Debt Management Office (DMO) organise ce lundi l’opération sur le marché domestique afin de lever jusqu’à 1 000 milliards de nairas. L’offre comprend 400 milliards de nairas d’un nouveau FGN Bond à dix ans, arrivant à échéance en septembre 2036, et 600 milliards de nairas du FGN Bond à 15,45 % échéance juin 2038, déjà en circulation.

Selon le calendrier publié par l’agence nigériane de gestion de la dette, le règlement des titres est prévu mercredi 16 septembre. Les obligations sont proposées par unités de 1 000 nairas, mais la souscription minimale à l’adjudication primaire est fixée à 50,001 millions de nairas, puis par multiples de 1 000 nairas.

Pour l’obligation 2038 rouverte, le coupon reste fixé à 15,45 %. Le prix payé par les investisseurs retenus dépendra du rendement à l’échéance qui ressortira de l’adjudication, auquel pourra s’ajouter l’intérêt couru. Les intérêts sont versés deux fois par an et le principal remboursé à l’échéance.

Cette nouvelle levée intervient après une adjudication d’août marquée par une forte demande. Le DMO avait proposé 1 100 milliards de nairas de titres, reçu environ 1 730 milliards de nairas d’offres et finalement alloué 1 560 milliards de nairas sur les différentes maturités.

Le recours au marché obligataire domestique reste l’un des principaux instruments de financement du gouvernement fédéral. Le DMO précise que les FGN Bonds sont garantis par l’État fédéral et constituent des titres de référence sur le marché nigérian des revenus fixes.