Floride : un homme découvert sous le lit d’un couple dans un hôtel

Un homme de 25 ans a été arrêté à Doral, en Floride, après avoir été découvert sous le lit d’un couple qui dormait dans une chambre d’hôtel. La police l’accuse d’être entré par une porte-fenêtre arrière.

Un homme de 25 ans a été arrêté le 10 septembre à Doral, en Floride, après avoir été découvert sous le lit d’un couple dans une chambre d’hôtel. Selon le rapport d’arrestation consulté par les médias américains, un policier l’a trouvé toujours caché sous le meuble.

Le couple avait pris possession de la chambre du Provident Doral la veille. La femme a raconté aux enquêteurs avoir senti des mouvements près du lit vers 4 heures, puis sous celui-ci vers 6 h 30. En vérifiant sous le lit un peu plus d’une heure plus tard, elle aurait aperçu l’intrus. Les deux occupants ont quitté la pièce et prévenu la sécurité de l’établissement.

D’après la police de Doral, l’homme aurait franchi la clôture d’un balcon avant d’entrer dans la chambre occupée par une porte-fenêtre arrière. Les enquêteurs affirment qu’il s’est ensuite dissimulé sous le lit pendant que le couple dormait. Aucun blessé n’a été signalé.

Le suspect avait déjà séjourné dans l’hôtel et en était parti le 31 août, selon le responsable de la sécurité cité dans le rapport. Il lui aurait alors été demandé de ne pas revenir. Quelques jours plus tard, il serait néanmoins retourné sur place pour récupérer des affaires avant d’être raccompagné vers la sortie.

Les registres pénitentiaires et judiciaires du comté de Miami-Dade indiquent qu’il est poursuivi pour cambriolage d’un logement occupé et résistance à un agent sans violence. Il a refusé de répondre aux questions sans avocat après avoir été informé de ses droits, rapporte WPLG/Local 10.

Ces éléments correspondent aux accusations consignées par la police et ne constituent pas une déclaration de culpabilité. Au 11 septembre, le montant de sa caution restait à fixer et aucune date d’audience initiale n’était indiquée publiquement.