Las Vegas : Oprah Winfrey dévoile « AHA », son grand spectacle immersif

Du 2 au 4 avril 2027, musique, poésie et arts visuels investiront la Sphere de Las Vegas dans une création de deux heures imaginée par la star américaine.

Oprah Winfrey a annoncé lundi 14 septembre 2026 quatre représentations d’« Oprah Winfrey’s AHA » à la Sphere de Las Vegas, du 2 au 4 avril 2027. La productrice décrit cette expérience de deux heures, mêlant musique, poésie et images monumentales, comme l’aboutissement du message porté tout au long de sa carrière.

Le spectacle doit associer récits, performances musicales, poésie et arts visuels dans l’environnement immersif de la salle. Oprah Winfrey a expliqué à Reuters que le projet résumait ce qu’elle cherche à transmettre depuis des décennies autour de la connaissance de soi et du développement personnel.

L’idée a pris forme après sa découverte de la Sphere lors d’un concert de U2 en 2023. L’animatrice dit avoir alors imaginé un événement utilisant les technologies visuelles et sensorielles du lieu pour créer une expérience collective, plutôt qu’une simple succession d’interventions sur scène.

Le musicien Jacob Collier, le poète et écrivain Ocean Vuong, l’artiste Ajeet et le chanteur de gospel Wintley Phipps figurent parmi les invités annoncés. Le compositeur Max Richter, le musicien Jon Hopkins, le metteur en scène Tarell Alvin McCraney et la scénographe Es Devlin participent également à la conception.

Le titre « AHA » renvoie aux moments de prise de conscience que la présentatrice a régulièrement mis en avant dans ses émissions, ses livres et ses conférences. Selon l’Associated Press, elle souhaite que le public reparte avec un sentiment de possibilité et une lecture renouvelée de son propre parcours.

Les inscriptions à la prévente doivent ouvrir le 15 septembre 2026. La vente générale des billets est annoncée pour le 25 septembre, avant les quatre séances prévues au printemps 2027.