Bénin: double cérémonie ce mercredi au Palais de la Marina sous la présidence de Romuald Wadagni

Le Président de la République, Romuald Wadagni, a présidé mercredi 22 juillet 2026 au Palais de la Marina à Cotonou, une double cérémonie marquant le renforcement et le renouvellement de deux grandes institutions de l’État : le Conseil économique et social (CES) et la Haute Cour de justice (HCJ).

​Le chef de l’État a procédé à l’installation officielle des nouveaux conseillers constituant la 8ᵉ mandature du Conseil économique et social (CES). Cette cérémonie consacre le démarrage effectif des travaux de l’institution consultative, appelée à éclairer le pouvoir exécutif et législatif sur les grands choix économiques, sociaux et culturels de la nation.

​Prestation de serment des membres de la Haute Cour de justice

​Dans le second volet de cette rencontre républicaine, le Président Wadagni a reçu le serment des six nouveaux représentants de l’Assemblée nationale appelés à siéger au sein de la Haute Cour de justice.

Cette étape permet de compléter la composition de la juridiction compétente pour juger le chef de l’État et les membres du gouvernement en cas de faits qualifiés de haute trahison ou de crimes commis dans l’exercice de leurs fonctions.