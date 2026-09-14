Équateur : Marcelo Gallardo prend les commandes de la sélection

La Fédération équatorienne de football a choisi Marcelo Gallardo pour succéder à Sebastian Beccacece. L’ancien entraîneur de River Plate prend les commandes d’une sélection éliminée par le Mexique au Mondial 2026.

Marcelo Gallardo a été nommé à la tête de la sélection de l’Équateur, a annoncé la Fédération équatorienne de football. L’Argentin de 50 ans succède à Sebastian Beccacece, dont le contrat n’a pas été renouvelé après l’élimination de la Tri face au Mexique en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

L’ancien entraîneur de River Plate était sans poste depuis la fin de son deuxième passage sur le banc du club de Buenos Aires en février. Cette nomination constitue sa première expérience à la tête d’une sélection nationale.

Gallardo s’est surtout construit un palmarès majeur lors de son premier cycle à River Plate. Il y a notamment remporté deux Copa Libertadores, en 2015 et 2018, au cours d’une période qui l’a installé parmi les entraîneurs sud-américains les plus titrés de sa génération.

L’Équateur sort d’un Mondial 2026 achevé dès le premier tour à élimination directe contre le Mexique. La sélection avait auparavant terminé deuxième des éliminatoires sud-américains derrière l’Argentine.

Le premier rendez-vous annoncé depuis la nomination de Gallardo est un match amical contre la Corée du Sud, programmé le 24 septembre 2026.