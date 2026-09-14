UFC : Tom Aspinall renonce au titre des lourds, sans prendre sa retraite

Le Britannique de 33 ans a annoncé ce lundi 14 septembre qu’il libérait sa ceinture des poids lourds de l’UFC, faute de feu vert médical après plusieurs interventions aux yeux. Il assure vouloir poursuivre sa carrière.

Tom Aspinall a annoncé lundi 14 septembre 2026 qu’il renonçait au titre des poids lourds de l’UFC, ses problèmes oculaires l’empêchant toujours d’obtenir le feu vert médical pour combattre. Le Britannique de 33 ans précise que cette décision ne signifie pas sa retraite et qu’il veut revenir une fois rétabli.

Le champion n’a plus combattu depuis le 25 octobre 2025 à Abu Dhabi. Sa défense de titre contre Ciryl Gane s’était achevée par un « no contest » à 4 min 35 s du premier round après un coup de doigt accidentel à l’œil, selon le résultat officiel publié par l’UFC.

Depuis ce combat, Aspinall a subi plusieurs procédures médicales, dont une intervention aux deux yeux en février. Après avoir repris le sparring, un nouvel accident a endommagé davantage son œil droit, rapporte Reuters, ce qui a de nouveau interrompu sa progression et laisse le calendrier de son retour incertain.

Aspinall a expliqué avoir choisi de libérer la ceinture pour ne pas bloquer la catégorie des lourds pendant sa récupération. L’Anglais était détenteur du titre incontesté depuis juin 2025, après la retraite de Jon Jones.

La vacance du titre rebat la hiérarchie de la division. Reuters indique que Ciryl Gane, devenu champion intérimaire après sa victoire contre Alex Pereira en juin 2026, est désormais en position d’être promu champion incontesté.

Aspinall a insisté sur le fait qu’il ne mettait pas fin à sa carrière. Dans son message relayé lundi, il a annoncé qu’il poursuivrait sa récupération et qu’il viserait un retour dans l’octogone lorsqu’il aura reçu l’autorisation médicale.