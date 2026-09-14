Nigeria : Zulum lie le retour du pouvoir au Nord à la réélection de Tinubu

Le gouverneur de Borno affirme que des dirigeants du Nord ont accepté de soutenir Bola Tinubu en 2027 dans le cadre d’un accord politique prévoyant un retour du pouvoir présidentiel au Nord après son second mandat.

Le gouverneur de l’État de Borno, Babagana Zulum, a affirmé dimanche 13 septembre à Kaduna que des dirigeants du Nord du Nigeria soutiendraient Bola Tinubu pour un second mandat en 2027, avec l’attente que la présidence revienne ensuite au Nord.

Zulum a présenté cette position comme le résultat d’un accord politique conclu avec des responsables du Sud autour de la rotation du pouvoir. Il a rappelé que des dirigeants du Nord avaient soutenu l’arrivée de Tinubu à la présidence en 2023 et estimé que le Sud devait pouvoir achever le cycle politique en cours avant une nouvelle alternance régionale.

Ses déclarations ont été faites à l’issue d’une rencontre à Kaduna avec des femmes oulémas et des responsables religieux venus des 19 États du Nord. Le gouverneur de Kaduna, Uba Sani, a indiqué lors du même rassemblement que ces déléguées soutenaient la réélection de Tinubu, en invoquant notamment les politiques fédérales dans l’éducation, les infrastructures, la santé et l’agriculture.

La séquence intervient alors que les soutiens du chef de l’État accélèrent leur organisation pour la présidentielle de 2027. La campagne de Tinubu a récemment renforcé son équipe de porte-parole, tandis que plusieurs blocs politiques du Nord multiplient les prises de position sur l’échéance électorale et la question de la rotation régionale du pouvoir.

Zulum a également appelé les participants à relayer un message de paix et de patience face aux difficultés sécuritaires et sociales. Il a expliqué que des responsables du Nord avaient tenu des discussions sur l’insécurité, la pauvreté et le nombre élevé d’enfants non scolarisés.

Le gouverneur a enfin souligné le poids électoral des femmes dans l’État de Borno, estimant qu’elles représentent entre 60 et 65 % des suffrages exprimés. Il leur a demandé d’étendre la mobilisation aux collectivités locales et aux quartiers du Nord.