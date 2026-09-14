Manchester derby : Pro Ref reconnaît une erreur VAR sur le but de Haaland

L’instance chargée de l’arbitrage en Premier League estime que la VAR aurait dû recommander une revue au bord du terrain avant d’accorder le but d’Erling Haaland contre Manchester United.

Pro Ref a reconnu une erreur de jugement dans la décision qui a conduit à valider le but d’Erling Haaland lors de la victoire 1-0 de Manchester City contre Manchester United, dimanche 13 septembre 2026 à Old Trafford.

Le but inscrit à la 60e minute avait d’abord été refusé pour hors-jeu. Après vérification vidéo, Haaland a finalement été considéré en position régulière et le but a été accordé.

La polémique porte toutefois sur la position d’Enzo Fernandez. Le milieu de Manchester City se trouvait en position de hors-jeu lorsqu’il a tenté de jouer le ballon avant la finition de Haaland. Pro Ref estime que la VAR n’a pas suffisamment pris en compte l’impact possible de cette action sur les défenseurs de Manchester United.

L’instance d’arbitrage considère qu’une revue au bord du terrain aurait dû être recommandée à l’arbitre Michael Oliver avant la validation définitive du but. Manchester United avait contesté cette interprétation dès la fin de la rencontre.

City avait disputé une grande partie du derby à dix après l’expulsion de Phil Foden en première période. Malgré cette infériorité numérique, l’équipe d’Enzo Maresca s’est imposée grâce à l’unique but de Haaland.

Pro Ref a indiqué avoir pris contact avec Manchester United pour reconnaître l’erreur de jugement et a annoncé qu’un examen de l’incident serait mené.