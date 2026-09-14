Commune de Bonou: Ida Tossou Dadavoudou prend les commandes de l’administration municipale comme Secrétaire exécutive

La mairie de Bonou enregistre un changement à la tête de son administration avec la nomination d’Ida Tossou Dadavoudou au poste de Secrétaire exécutive.

Elle succède à Yazizou Idrissou, promu Secrétaire général de la préfecture du département du Borgou, pour assurer le pilotage des services techniques et administratifs de la municipalité.

​Un parcours forgé au cœur de la décentralisation

​La nouvelle responsable de l’exécutif communal s’appuie sur une riche trajectoire au sein de ll’administration territoriale béninoise. Après avoir exercé ses compétences à la préfecture de Lokossa, elle a rejoint la mairie de Savalou, où elle a tour à tour assumé la direction de la Cellule de contrôle des marchés publics, la charge des affaires sociales, culturelles et sportives, ainsi que la fonction de Personne responsable des marchés publics (PRMP).

​Avec la mise en œuvre de la réforme structurelle de la décentralisation, Ida Tossou Dadavoudou avait été tirée au sort pour conduire l’administration communale de Kalalé en qualité de Secrétaire exécutive.

Reconnue comme experte spécialisée en décentralisation et développement territorial, et distinguée parmi le Top 10 du secteur (Ddct), elle mettra désormais son expertise managériale au service des chantiers de développement de la commune de Bonou.