Ormuz contre blocus : Washington et Téhéran discutent d’un accord par étapes

Après près de sept mois de guerre, les deux camps explorent une sortie progressive. Le principal obstacle reste l’ordre des concessions.

Washington et Téhéran examinent à New York un accord progressif qui commencerait par la réouverture du détroit d’Ormuz et la levée du blocus économique américain contre l’Iran, selon six sources proches des discussions citées jeudi 24 septembre par Reuters. Aucun accord n’est conclu à ce stade.

Le schéma envisagé prévoit que l’Iran rétablisse la navigation en échange de la fin du blocus. Téhéran pourrait aussi obtenir l’accès à des avoirs gelés. Les deux camps refusent toutefois de céder leur principal levier en premier.

Un responsable iranien avait déjà indiqué le 22 septembre que son pays pourrait rouvrir le détroit en une semaine si Washington réduisait sa pression militaire et levait le blocus. L’administration américaine affirme pour sa part que sa pression a coupé les exportations pétrolières iraniennes et renforcé sa position.

Dans un entretien diffusé jeudi par Fox News, le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré que Téhéran ne souhaitait pas poursuivre la guerre et que la décision de l’arrêter appartenait aux États-Unis. Donald Trump avait affirmé deux jours plus tôt qu’un accord restait possible, tout en menaçant d’« anéantir » l’Iran en cas d’échec.