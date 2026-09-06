Indonésie : six aéroports fermés après l’éruption du volcan Anak Krakatoa

Le trafic aérien reste fortement perturbé en Indonésie depuis vendredi soir, après l'éruption du volcan Anak Krakatoa, dont le panache de cendres a atteint jusqu'à 15 000 mètres d'altitude.

Les autorités indonésiennes ont suspendu, depuis vendredi soir, les activités de six aéroports du pays, dont le principal hub de la capitale Jakarta, après l’éruption du volcan Anak Krakatoa. Plus de 200 vols et environ 22 000 passagers ont été affectés, a annoncé le ministre des Transports, Dudy Purwagandhi, lors d’une conférence de presse.

Situé dans le détroit de la Sonde, entre les îles de Java et de Sumatra, à plus de 150 kilomètres de Jakarta, l’Anak Krakatoa est né des vestiges du volcan Krakatoa, dont l’éruption de 1883 reste l’une des plus meurtrières de l’histoire. Son panache de cendres a atteint jusqu’à 15 000 mètres d’altitude au-dessus de Sumatra et de la province de Banten, contre environ 6 000 mètres du côté de Java, selon les autorités aéronautiques.

Six aéroports ont été fermés au total : l’aéroport international Soekarno-Hatta, principal hub de Jakarta, ainsi que les aéroports de Halim Perdanakusuma, Pondok Cabe et Budiarto, tous situés dans l’agglomération de la capitale. L’aéroport Radin Inten II, près de Bandar Lampung à Sumatra, et celui de Husein Sastranegara, à Bandung sur l’île de Java, ont ensuite été ajoutés à la liste des fermetures, ce dernier en fin de matinée dimanche, heure locale.

La suspension à l’aéroport Soekarno-Hatta, d’abord annoncée jusqu’à 9h30 dimanche (2h30 GMT), a été prolongée de plusieurs heures en raison de la persistance de l’activité éruptive, deux nouvelles explosions ayant été enregistrées le même jour. Plus de 200 vols au départ ou à destination de cet aéroport ont été annulés ou retardés, dont des liaisons vers Bali ainsi que des vols internationaux à destination de Singapour, Doha, Sydney et Kuala Lumpur.

Les autorités ont indiqué poursuivre la surveillance de la dispersion des cendres volcaniques avant d’envisager une reprise progressive du trafic aérien dans la région.