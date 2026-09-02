Turquie: un cargo coule en mer de Marmara, dix disparus

Le vraquier turc Tugberk Imamoglu a coulé après une collision nocturne avec un pétrolier-chimiquier au sud d'Istanbul. Les dix membres de son équipage sont portés disparus, alors que les recherches se poursuivent avec hélicoptère et embarcations.

Un cargo turc a coulé après une collision nocturne avec un autre navire en mer de Marmara, au sud-ouest d’Istanbul, a annoncé mercredi 2 septembre la Direction turque des affaires maritimes. Les dix membres d’équipage du navire, tous portés disparus, faisaient l’objet mercredi matin d’une opération de recherche et de sauvetage.

Le vraquier Tugberk Imamoglu est entré en collision vers 3h15 heure locale (0h15 GMT) avec le pétrolier-chimiquier Alsu, à environ 18 milles nautiques (33 km) au sud de Silivri, un district situé à l’ouest d’Istanbul. Le Tugberk Imamoglu transportait 4 199 tonnes d’acier laminé et faisait route du port d’Iskenderun vers Karadeniz Ereğli, sur la mer Noire.

«Le Tugberk Imamoglu ne répondant à aucun appel et les téléphones portables de son équipage restant injoignables malgré les tentatives du Centre de coordination des opérations de recherche et de sauvetage, il est estimé que le vraquier a coulé», a indiqué la Direction des affaires maritimes turque. Un canot de sauvetage du navire a été retrouvé vide en mer.

L’Alsu, le second navire impliqué dans la collision, n’a pas subi de dommage visible et participe aux opérations de recherche. Quatorze équipes de recherche et un hélicoptère ont été mobilisés pour tenter de localiser les dix marins disparus.

La mer de Marmara, qui relie la mer Noire à la Méditerranée via les détroits du Bosphore et des Dardanelles, est l’une des voies maritimes les plus fréquentées au monde, empruntée quotidiennement par de nombreux navires marchands et pétroliers.