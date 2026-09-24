RDC : Suminwa rejette le « prétexte » FDLR au maintien de forces étrangères

À l’ONU, la Première ministre congolaise a invoqué le rapatriement de 120 personnes associées aux FDLR pour réclamer la fin de toute présence militaire étrangère. Kigali conteste la portée du protocole signé avec le mouvement.

La Première ministre congolaise Judith Suminwa a affirmé mercredi 23 septembre 2026 à l’Assemblée générale de l’ONU que les FDLR ne pouvaient plus servir de « prétexte au maintien d’une présence militaire étrangère » en République démocratique du Congo. Sans citer le Rwanda dans cette phrase, elle a fait référence au différend avec Kigali, que Kinshasa accuse de maintenir des forces sur son territoire et de soutenir l’AFC/M23.

La cheffe du gouvernement a cité le rapatriement, le 8 septembre avec l’appui de la MONUSCO, de 120 personnes associées aux Forces démocratiques de libération du Rwanda. Elle l’a présenté comme une première application du protocole signé le 30 mai par la direction politique et militaire du mouvement.

Ce protocole prévoit le désarmement, la démobilisation et le cantonnement des combattants en vue de leur rapatriement ou de leur relocalisation. Judith Suminwa a précisé que les personnes soupçonnées de crimes graves resteraient exposées à des poursuites judiciaires.

Le gouvernement rwandais conteste toutefois la portée de cette démarche, qualifiée de « non-événement » par Kigali, et estime qu’elle ne respecte pas les engagements sécuritaires conclus entre les deux pays. Le Rwanda présente les FDLR comme une menace pour sa sécurité et conditionne la levée de ses « mesures défensives » à leur neutralisation. La résolution 2773 du Conseil de sécurité demande à la fois le retrait des forces rwandaises de la RDC et la fin de tout soutien congolais aux FDLR.

Judith Suminwa a demandé que les processus de Washington, de Doha et de l’Union africaine soient coordonnés autour d’un calendrier précis, d’une vérification indépendante et d’un partage régulier des informations. Aucun calendrier public n’a encore été communiqué pour le désarmement complet des FDLR ou le retrait des forces étrangères.