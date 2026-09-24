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GP d’Azerbaïdjan : Russell relègue Verstappen à 0,827 seconde

Mercedes a verrouillé les deux premières places jeudi à Bakou malgré le contretemps hydraulique de Kimi Antonelli, à la veille des qualifications.

Ousmane Traoré Samba
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George Russell au volant de la Mercedes en Formule 1
George Russell au volant de la Mercedes lors du Grand Prix de Chine 2026. Photo : Liauzh / Wikimedia Commons, CC BY 4.0.
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George Russell a signé le meilleur temps des deux séances d’essais libres jeudi à Bakou, devant son coéquipier Kimi Antonelli et Max Verstappen.

Le Britannique a bouclé son meilleur tour en 1 min 43 s 347 lors de la deuxième séance. Il a devancé Antonelli de 0,552 seconde et Verstappen de 0,827 seconde, après avoir déjà dominé la première séance.

Mercedes a ainsi placé ses deux voitures en tête malgré le problème hydraulique qui avait privé Antonelli d’une grande partie des premiers essais. Le leader du championnat compte 81 points d’avance sur Russell après 14 manches.

Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont terminé quatrième et cinquième, à plus d’une seconde. La séance a été interrompue pendant onze minutes après l’accident d’Arvid Lindblad dans le secteur étroit du château, sans blessure signalée.

La troisième et dernière séance d’essais libres doit commencer vendredi à 12 h 30, heure locale, avant les qualifications du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

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