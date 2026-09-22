Iran : Trump menace d’« anéantir » la République islamique sans accord

À la tribune de l’ONU, Donald Trump a menacé d’« anéantir » la République islamique si aucun accord n’est conclu, tout en appelant les États à accentuer l’isolement économique de Téhéran.

Donald Trump a averti mardi à la tribune de l’ONU qu’il pourrait « anéantir la République islamique » si aucun accord n’est conclu pour mettre fin à la guerre avec l’Iran. Le président américain a parallèlement appelé les États membres à renforcer l’isolement économique de Téhéran, tout en disant croire à un accord après les élections de mi-mandat du 3 novembre.

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Le chef de l’État américain s’exprimait lors de la première journée du débat général de la 81e Assemblée générale des Nations unies à New York. Il a défendu la guerre engagée contre l’Iran en février en affirmant qu’elle avait empêché Téhéran d’obtenir l’arme nucléaire. L’Iran affirme de son côté ne pas chercher à se doter de l’arme atomique.

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Donald Trump a présenté aux dirigeants réunis à New York une alternative entre un accord permettant à l’Iran de se reconstruire et une nouvelle escalade militaire. Il a assuré que Washington et Téhéran finiraient par parvenir à une issue « d’une manière ou d’une autre » et a lié une possible entente à l’après-scrutin américain de novembre.

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La pression américaine reste toutefois maximale. Trump a demandé aux autres pays de participer à l’isolement économique de l’Iran afin de le pousser à négocier, alors que Téhéran avait, plus tôt dans la journée, laissé entrevoir la possibilité d’une reprise des discussions. L’écart entre cette ouverture et les menaces lancées à l’ONU souligne la fragilité de la piste diplomatique.

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Le conflit, qui approche de son septième mois, a aussi pesé sur les marchés de l’énergie et sur la politique intérieure américaine. La cote d’approbation de Donald Trump est récemment tombée à 32 %, son plus bas niveau dans les enquêtes Reuters/Ipsos couvrant ses deux présidences, avec une forte insatisfaction sur le coût de la vie.

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Plusieurs membres de la délégation iranienne ont quitté la salle pendant le discours, selon l’Associated Press. Le président iranien Masoud Pezeshkian et son ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi sont à New York pour l’Assemblée générale, mais n’assistaient pas à l’intervention de Donald Trump.