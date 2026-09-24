Mondiaux de cyclisme U23 : la Béninoise Vignonfodo abandonne, Chladoňová sacrée

La première cycliste professionnelle du Bénin n’a pas terminé les 134 km disputés à Montréal. La Slovaque s’est imposée au sprint devant Isabella Holmgren.

Georgette Vignonfodo n’a pas terminé jeudi 24 septembre la course en ligne féminine U23 des Championnats du monde de cyclisme à Montréal. La Béninoise figure parmi les abandons de l’épreuve de 134 km, remportée par la Slovaque Viktória Chladoňová.

Chladoňová a devancé au sprint la Canadienne Isabella Holmgren après 3 h 49 min 10 s de course. La Belge Fleur Moors a pris la médaille de bronze à 33 secondes, devant la Suissesse Mara Winter et l’Australienne Talia Appleton.

Le trio Chladoňová-Holmgren-Moors s’était détaché à 31 km de l’arrivée. Holmgren et Chladoňová ont ensuite distancé Moors dans le dernier tour, avant que la Slovaque ne déborde la Canadienne à 125 mètres de la ligne.

Vignonfodo disputait sa deuxième épreuve à Montréal. Trois jours plus tôt, elle avait pris la 50e place du contre-la-montre U23 sur 20,3 km.