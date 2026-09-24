Burkina Faso : 315 martyrs et 10 invalides reconnus, des droits ouverts aux familles

Deux décrets adoptés jeudi accordent le statut de la Nation à 325 personnes. Les dix invalides bénéficient notamment de la gratuité des transports et des soins publics, tandis que les enfants mineurs concernés deviennent pupilles de la Nation.

Le Burkina Faso a reconnu jeudi 24 septembre 2026 la qualité de martyr de la Nation à 315 personnes et celle d’invalide de la Nation à dix autres. Le Conseil des ministres a adopté deux décrets en application de la loi du 10 juin 2022 qui encadre ces statuts.

Les dix personnes reconnues invalides doivent bénéficier de la gratuité des transports et des soins publics, d’une prise en charge psychosociale ainsi que de la prise en charge de leurs enfants mineurs comme pupilles de la Nation, selon le compte rendu gouvernemental.

Pour les 315 martyrs, les mesures concernent leurs enfants mineurs, également admis comme pupilles de la Nation, la prise en charge psychosociale des ayants droit et le paiement des frais de transport et d’inhumation.

Le gouvernement rattache ces reconnaissances à de récents événements politiques, sociaux et sécuritaires. Le communiqué publié après le Conseil ne donne toutefois ni les noms des bénéficiaires, ni le détail des événements retenus, ni le calendrier de mise en œuvre des différentes prises en charge.