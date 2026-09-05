Colombie: deux soldats tués dans l’attaque d’une garnison à l’aide de drones

Une vingtaine de drones ont visé vendredi une garnison de l'armée colombienne à Ocaña, dans le Norte de Santander, tuant deux militaires et en blessant cinq autres. Le président Abelardo de la Espriella a accusé l'ELN et promis une riposte renforcée dans la région du Catatumbo.

Deux militaires colombiens ont été tués et cinq autres blessés dans une attaque menée à l’aide d’une vingtaine de drones chargés d’explosifs contre une garnison de l’armée à Ocaña, dans le département du Norte de Santander (nord-est de la Colombie, à la frontière du Venezuela), ont annoncé les autorités vendredi 4 septembre. Le président Abelardo de la Espriella a accusé la guérilla de l’Armée de libération nationale (ELN).

L’attaque a visé, vendredi vers 19h20 heure locale, le cantonnement militaire d’El Trapiche, dans la région du Catatumbo, selon la presse colombienne. Elle a coûté la vie à un officier et à un soldat professionnel ; cinq autres soldats professionnels ont été blessés. Un hélicoptère et des infrastructures militaires ont par ailleurs été endommagés par des éclats.

« Je ferai s’abattre sur eux tout le poids et toute la force de l’État », a écrit sur X le président Abelardo de la Espriella, avocat de droite arrivé au pouvoir le 7 août 2026, en s’adressant directement à l’ELN. Il a promis une nouvelle stratégie de sécurité pour la région du Catatumbo.

L’attaque a été attribuée au Front Camilo Torres Restrepo de l’ELN. Le Catatumbo, marqué par la présence de cette guérilla et de dissidents des ex-Farc, fait actuellement l’objet d’opérations antiguérilla menées par les forces armées colombiennes.

Le gouvernement du président de la Espriella, en poste depuis un mois, a multiplié les opérations militaires contre les groupes armés dès les premières semaines de son mandat. Un bombardement mené contre des dissidents des Farc dans le département du Guaviare avait fait vingt morts le 1er septembre, selon les autorités colombiennes.