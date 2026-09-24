Ebola à Beni : des tirs des forces de sécurité font au moins un mort

Des habitants ont exigé de voir la dépouille avant l’inhumation sécurisée. Le bilan exact des tirs n’a pas encore été fixé par une autorité.

Au moins une personne a été tuée et plusieurs autres blessées jeudi 24 septembre 2026 au cimetière Katula-Paida, à Beni, dans le Nord-Kivu, après que des forces de sécurité ont ouvert le feu pendant une altercation autour de l’inhumation sécurisée d’une personne soupçonnée d’être morte d’Ebola.

Des habitants présents sur place ont exigé de voir la dépouille avant sa mise en terre, mettant en doute la cause du décès. Des projectiles ont ensuite été lancés contre l’équipe de riposte accompagnée de policiers, selon Radio Upendo Kivu, citée par le média congolais Opinion Info. Les circonstances exactes des tirs restent à établir.

Le bilan demeure provisoire et divergent. Reuters et Opinion Info font état d’au moins un mort et de plusieurs blessés. Les Volcans News évoque deux jeunes femmes décédées, sur la base d’une source administrative locale. Aucun communiqué public de la police n’avait encore fixé le nombre de victimes jeudi soir.

L’incident survient au cours d’une épidémie d’Ebola due au virus Bundibugyo, déclarée le 15 mai. L’Organisation mondiale de la Santé classe cette flambée comme une urgence de santé publique de portée internationale et insiste sur les enterrements sécurisés, la prévention des infections et l’engagement communautaire.

La veille de l’incident, l’OMS avait décrit les tensions que peuvent provoquer ces inhumations lorsque les protocoles sanitaires empêchent certains rites funéraires. À Mutumbi, en Ituri, une famille avait accepté l’enterrement après un dialogue avec les équipes de riposte et les responsables communautaires.