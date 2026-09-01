Détroit d’Ormuz : un tanker touché par trois projectiles au large d’Oman

L’agence maritime britannique a signalé l’incident près de Khasab, sans victime ni pollution déclarée.

L’UKMTO a indiqué qu’un tanker avait été touché par trois projectiles non identifiés alors qu’il achevait un transit sortant du détroit d’Ormuz, à environ 17 milles nautiques à l’est de Khasab, à Oman, sans victime ni impact environnemental signalés.

Vanguard Tech a identifié le navire comme le Senegal Prosperity, battant pavillon libérien.

Selon Vanguard Tech, les impacts ont touché le flanc bâbord, la salle des machines et un ballast, provoquant une perte des communications, tandis que l’équipage est resté sain et sauf.