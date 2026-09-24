À l’ONU, Netanyahu fustige les délégations qui quittent la salle

Le Premier ministre israélien a défendu l’action de son gouvernement et visé ses adversaires politiques, à moins de cinq semaines des élections en Israël.

Plusieurs dizaines de délégués ont quitté jeudi 24 septembre la salle de l’Assemblée générale de l’ONU au moment où Benjamin Netanyahu montait à la tribune. Le Premier ministre israélien les a accusés de lâcheté morale avant de défendre l’action de son gouvernement dans la région.

Pendant environ 40 minutes, Netanyahu s’en est pris au maire de New York, Zohran Mamdani, aux dirigeants d’Europe occidentale ainsi qu’au Qatar et à la Turquie. Il a rejeté les accusations de crimes de guerre formulées contre lui et reproché à ses détracteurs de diffuser des mensonges sur Israël.

L’intervention avait aussi une forte dimension intérieure. Les élections générales israéliennes doivent se tenir dans moins de cinq semaines et le discours a été retransmis en direct par les quatre principales chaînes du pays. Le gouvernement israélien avait également fait installer 500 panneaux et des dizaines de camions d’affichage à Manhattan, selon le bureau du Premier ministre.

À l’extérieur du siège de l’ONU, plusieurs centaines de manifestants ont dénoncé les opérations israéliennes. Des dizaines ont bloqué la circulation et ont été interpellés par la police, selon Reuters.