Bénin : face à la trêve politique, Nourénou Atchadé remobilise Les Démocrates

Face aux bouleversements institutionnels engendrés par la révision constitutionnelle du 15 novembre 2025, le principal parti d’opposition béninois, Les Démocrates, a lancé vendredi un atelier d’orientation et de réflexion destiné à ses cadres et militants, consacré aux perspectives d’avenir de la formation politique.

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À l’ouverture des travaux, le président du parti, Nourénou Atchadé, a replacé les échanges dans le contexte des « récentes mutations institutionnelles intervenues au Bénin », en soulignant que l’adoption de la nouvelle loi constitutionnelle instituant le Sénat « marque un tournant important dans le fonctionnement de la vie politique nationale, avec des implications particulières pour les partis de l’opposition ». Il a également évoqué les débats suscités autour de la trêve politique et du pacte de responsabilité républicaine en qualifiant ces questions d’objets « d’inquiétudes, d’interprétations diverses et d’interrogations au sein de la classe politique béninoise ».

Un Conseil national extraordinaire suivra cet atelier, avec pour mission de définir les orientations stratégiques du parti en liaison avec les nouvelles réalités constitutionnelles, jusqu’au congrès ordinaire prévu en octobre 2026.

La tenue de cet atelier intervient au terme d’une série de revers électoraux qui ont réduit Les Démocrates à une opposition exclusivement extra-parlementaire. Aux législatives du 11 janvier 2026, le parti a recueilli environ 16% des voix mais n’a obtenu aucun siège à l’Assemblée nationale, faute d’avoir franchi le seuil des 20% requis par circonscription. À la présidentielle d’avril 2026, son candidat René Agodjo a été écarté de la course par le mécanisme du parrainage. C’est sur cet appel à « la mobilisation et à la clarification des orientations politiques » que Nourénou Atchadé a officiellement donné le top départ de ces travaux stratégiques.

Le Sénat, pierre d’achoppement entre majorité et opposition

La création du Sénat, introduite par la révision constitutionnelle adoptée par 90 voix contre 19 à l’Assemblée nationale, concentre l’essentiel des griefs de l’opposition. La nouvelle chambre, dont les membres incluent des anciens présidents de la République siégeant de droit, est perçue par Les Démocrates comme un mécanisme permettant à Patrice Talon, dont le mandat s’achève le 24 mai 2026, de conserver une influence sur le futur exécutif.

Six députés du parti avaient fracturé l’opposition lors du vote en rejoignant la majorité pour permettre d’atteindre le seuil des quatre cinquièmes requis pour une révision constitutionnelle. La révision a également introduit une disposition inédite stipulant qu’un député qui démissionne de son parti perd automatiquement son mandat, texte adopté quelques jours seulement après ces défections et interprété par les Démocrates comme une mesure de rétorsion déguisée.

Pour Nourénou Atchadé, il est désormais « indispensable que les militants maîtrisent les nouvelles réalités institutionnelles et politiques pour mieux défendre les idéaux du parti ». L’enjeu est de taille car exclus du Parlement et sans élus communaux, les Démocrates n’auront pas d’autre échéance électorale nationale avant les législatives de 2033, sauf dissolution anticipée de l’Assemblée. La formation politique table désormais sur la formation interne et la mobilisation militante pour maintenir une présence dans le débat public béninois.