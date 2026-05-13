Norovirus : 1 747 personnes confinées à bord d’un paquebot à Bordeaux après un décès suspect

Plus de 1 700 personnes sont confinées à bord du paquebot Ambition, amarré au port de Bordeaux en Gironde, à la suite d’un décès et d’une suspicion d’épidémie de gastro-entérite, a annoncé ce mercredi 13 mai 2026 l’Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine. Le navire transportait 1 233 passagers, en majorité des ressortissants britanniques et irlandais, et 514 membres d’équipage, soit 1 747 personnes au total. Une cinquantaine de passagers présentent des troubles gastro-intestinaux, selon les autorités sanitaires. Un passager nonagénaire est décédé avant l’arrivée du navire dans le port de Brest, escale précédente. Le lien entre ce décès et les symptômes gastriques observés à bord n’est pas établi à ce stade et des analyses sont en cours pour détecter la présence éventuelle de norovirus.

Préparation de l'audio... 0:00 / 0:00 🔊 1x

L’ARS Nouvelle-Aquitaine indique que l’hypothèse d’un problème alimentaire n’est pas exclue, mais que tout lien avec l’hantavirus est écarté. Cette précision fait référence au décès récent de trois passagers à bord du MV Hondius, navire de croisière reliant Ushuaïa, en Argentine, à l’archipel du Cap-Vert, qui avait suscité une alerte sanitaire internationale liée à ce virus transmis principalement par les rongeurs. Le pic des symptômes, vomissements et diarrhées, est survenu le dimanche 11 mai alors que l’Ambition se trouvait à Brest, dans le Finistère. Le navire a rejoint Bordeaux dans les jours suivants. Selon CNEWS, citant l’ARS, le départ de Bordeaux est prévu en principe vendredi 15 mai.

L’Ambition est un navire de croisière exploité par Ambassador Cruise Line, compagnie britannique fondée en 2020 et fusionnée en janvier 2025 avec la française Compagnie Française de Croisières (CFC) pour former le groupe Ambassador. Le navire a une capacité nominale d’environ 1 200 passagers. Il opère exclusivement des croisières sans vol au départ de ports britanniques — Tilbury-Londres, Liverpool, Belfast, Newcastle, Dundee notamment —, positionnement commercial qui explique la clientèle à dominante britannique et irlandaise à bord.

Selon CruiseMapper, la croisière en cours, d’une durée de quatorze jours, a débuté le 8 mai 2026. L’ARS et CNEWS indiquent que le navire a quitté les îles Shetland le 6 mai, les deux dates s’expliquant vraisemblablement par une escale au départ depuis un port continental avant l’embarquement aux Shetland. L’itinéraire a ensuite compris des escales à Belfast, Liverpool et Brest avant d’atteindre Bordeaux, port de la Garonne accessible aux navires de croisière depuis l’estuaire de la Gironde.

Construit en 1999 pour Festival Cruises sous le nom de MS Mistral, le navire a navigué sous plusieurs pavillons et noms — Grand Mistral (Ibero Cruises), Costa neoRiviera (Costa Cruises), AIDAmira (AIDA Cruises) — avant d’être acquis par Ambassador Cruise Line en janvier 2022 et rebaptisé Ambition.

Le norovirus, agent le plus fréquent des gastro-entérites à bord des navires

Le norovirus, dont la présence est suspectée, est l’agent pathogène le plus couramment responsable des épidémies de gastro-entérite à bord des navires de croisière, selon les données des centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Il se transmet principalement par contact direct, par les surfaces contaminées et par voie alimentaire ou hydrique. Sa période d’incubation est de douze à quarante-huit heures, ce qui correspond à la fenêtre temporelle entre le départ des Shetland et le pic des symptômes observé le 11 mai à Brest. Le confinement des passagers à bord constitue la procédure standard de containment en cas de suspicion épidémique sur un navire, conformément au Règlement sanitaire international (RSI) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).