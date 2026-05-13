Dernier conseil des ministres de Talon: le président sortant exprime sa gratitude aux membres de son gouvernement

​Le Palais de la Marina a abrité, ce mercredi 13 mai 2026, une séance chargée de symboles. Le président Patrice Talon a présidé le dernier Conseil des ministres de son second et ultime mandat, marquant ainsi la fin de son ère à la tête de l’État béninois.

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Cette séance historique s’est déroulée en présence du président élu, Monsieur Romuald Wadagni, qui a co-présidé la réunion.

​Au cours des échanges, empreints d’une vive émotion, le président Patrice Talon a tenu à exprimer sa gratitude envers les membres de son gouvernement pour leur dévouement au service de la République.

Dans un geste de franchise, il a également présenté ses excuses pour la rigueur parfois jugée excessive qu’il a pu manifester durant ses mandats, tout en rappelant que ses exigences étaient exclusivement dictées par l’intérêt supérieur de la nation.

​De son côté, le président élu Romuald Wadagni a salué le leadership de son prédécesseur. Il a saisi cette occasion pour assurer que l’œuvre de transformation nationale entamée sera poursuivie avec la même exigence de qualité, afin de garantir le bien-être et le progrès de l’ensemble des Béninois.