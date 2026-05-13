Ligue 1: le groupe du PSG face à Lens

Pour son déplacement sur la pelouse du RC Lens ce mercredi soir, Luis Enrique doit composer avec une cascade d’absences. Touché par plusieurs blessures importantes, le Paris Saint-Germain a convoqué plusieurs jeunes issus du centre de formation pour ce rendez-vous crucial en Ligue 1.

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Le Paris Saint-Germain avance amoindri vers l’un des matches les plus importants de sa fin de saison. En déplacement à Lens ce mercredi soir pour son avant-dernier rendez-vous de championnat, le club parisien peut officiellement sécuriser le titre en cas de résultat positif. Mais pour cette rencontre sous haute tension, Luis Enrique devra composer avec un effectif fortement diminué. Plusieurs cadres sont absents, à commencer par Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery et Willian Pacho, tous indisponibles sur blessure.

Face à cette situation, l’entraîneur espagnol a choisi d’intégrer plusieurs jeunes éléments du centre de formation dans son groupe. Les défenseurs Dimitri Lucea, David Boly et Thomas Cordier effectueront ainsi le déplacement dans l’Artois, tout comme le jeune gardien Bilal Laurendon. Le PSG devra également se passer de Lucas Chevalier, toujours gêné par une blessure à la cuisse, ainsi que de Lee Kang-in, touché à la cheville lors de la dernière rencontre. Malgré ces nombreuses absences, Paris conserve l’occasion de se rapprocher un peu plus d’un nouveau sacre national avant de basculer définitivement vers ses échéances européennes.

Le groupe du PSG:

Le groupe pour ce déplacement à Lens ! 📋#RCLPSG pic.twitter.com/TNv3a1DXw9 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 13, 2026



