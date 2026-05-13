Tribunal de Parakou: 15 ans de réclusion criminelle requis contre un meunier pour viol sur mineure

Le Tribunal de première instance de première classe de Parakou a servi de cadre, ce lundi 11 mai 2026, à l’examen d’un dossier de mœurs aux contours douloureux. Un jeune homme de 22 ans, meunier de profession, répondait devant la justice de faits de viol commis sur une adolescente âgée de 14 ans.

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L’affaire, telle qu’exposée lors des débats, révèle un profond abus de la confiance familiale. La victime avait été confiée à l’accusé par son propre père, lequel espérait offrir à sa fille un environnement stable pour la poursuite de ses études. En contrepartie de son hébergement, la jeune fille assurait diverses tâches domestiques au domicile du meunier.

C’est dans l’intimité de ce foyer que le prévenu, pourtant investi d’une responsabilité morale et protectrice, aurait multiplié les agressions sexuelles sur la mineure. La fin du silence est intervenue lorsque l’adolescente, ne pouvant plus supporter ces agissements, a fini par se confier à sa mère. Une plainte a par la suite été déposée, déclenchant l’ouverture de la procédure judiciaire.

Face à la gravité des faits et à la vulnérabilité de la victime, le ministère public s’est montré d’une grande fermeté. Dans son réquisitoire, le magistrat a souligné la trahison du lien de confiance et l’impact dévastateur de ces actes sur le parcours de la jeune élève. En répression, le ministère public a requis une peine de 15 ans de réclusion criminelle à l’encontre de l’accusé. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré pour rendre son verdict conformément aux dispositions du code pénal en vigueur.