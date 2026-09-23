Mondiaux Masters : Yarigo reçue par Wadagni après son or du 800 m

La championne béninoise a échangé avec Romuald Wadagni sur la suite de sa carrière, après son sacre du 800 m W40 aux Mondiaux Masters de Daegu.

Noélie Yarigo a été reçue mardi 22 septembre au Palais de la Marina par le président Romuald Wadagni, près d’un mois après son titre mondial Masters W40 sur 800 m à Daegu. L’échange a porté sur son parcours et la suite de sa carrière.

D’après le récit de l’athlète repris par plusieurs médias béninois, le chef de l’État l’avait appelée après sa victoire du 24 août, puis lui avait demandé de revenir au pays avec son entraîneur. La rencontre a notamment abordé ses difficultés récentes, sa préparation et ses projets sportifs.

Yarigo explique avoir compris au cours de l’entretien que sa médaille devait être considérée comme une étape. Elle dit avoir été encouragée à poursuivre son travail et à viser de nouvelles performances internationales pour le Bénin.

La spécialiste béninoise du demi-fond avait remporté la finale du 800 m W40 des Championnats du monde Masters en 2 min 10 s 55, à Daegu, en Corée du Sud. Elle avait devancé la Kényane Grace Kidake et la Britannique Sian Lewis.

Les Championnats du monde Masters 2026 se sont déroulés du 22 août au 3 septembre à Daegu sous l’égide de World Masters Athletics. Yarigo est rentrée à Cotonou le 17 septembre avec sa médaille d’or.