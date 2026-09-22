Mondiaux UCI 2026 : la Béninoise Vignonfodo 50e du chrono U23

La cycliste béninoise a bouclé les 20,3 km du contre-la-montre U23 en 33 min 57 s 30, à 6 min 16 s 58 de l’Australienne Felicity Wilson-Haffenden.

Georgette Vignonfodo a pris lundi la 50e place du contre-la-montre féminin U23 des Championnats du monde Route UCI 2026 à Montréal. La Béninoise a couvert les 20,3 km en 33 min 57 s 30, à 6 min 16 s 58 de la gagnante australienne Felicity Wilson-Haffenden.

Première des 52 concurrentes à s’élancer, Vignonfodo a roulé à 35,871 km/h de moyenne selon le chronométrage officiel. Elle devance au classement final l’Indonésienne Nihayatuzzain Asshofi et la Guatémaltèque Jazmin Puac.

Wilson-Haffenden s’est imposée en 27 min 40 s 72, à 44,005 km/h de moyenne. La Néerlandaise Nienke Vinke a pris la deuxième place à 28 secondes, devant la Belge Luca Vierstraete, troisième à 45 secondes.

La coureuse de la WCC Team, première Béninoise intégrée à une équipe continentale en 2026, doit encore prendre le départ de la course en ligne U23 féminine dimanche 27 septembre à Montréal.